Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Entrevistas Huan Porrah: “El andaluz es una lengua” facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El 9 y 10 de diciembre, la ZEA se reunirá en Almería para hablar del andaluz, y su secretario es el antropólogo Huan Porrah, también autor de la traducción al andaluz de El Principito Hace ya bastante años que Juan Porras decidió comenzar a firmar como Huan Porrah, en un ejercicio de rebeldía idiomática en el que cada vez son más andaluces los que participan. Se trata, en definitiva de reivindicar el andaluz como lengua, tal como señala en la entrevista mantenida con Noticias de Almería. Huan Porrah es doctor en Antropología Social por la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, también licenciado en Filosofía por la UPV/EHU, tiene la diplomatura de Filosofía por la Universidad de Granada, y es profesor Asociado en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en el Departamento de Antropología Social, Psicología Básica y Salud Pública. Porrah es secretario de la Zoziedá pal Ehtudio'el Andalú (ZEA), fundada en 2005, que reunirá en Almería los días 9 y 10 de diciembre a la Hunta d’ehkritoreh en andalú, en un evento abierto a quienes quieran asistir, y en el que se analizará básicamente la situación del habla andaluza en el contexto actual, así como las aportaciones lingüísticas de sus miembros, e incluso se premiará a aquellos establecimientos almerienses que tengan rótulos en andaluz. La ZEA lo tiene claro, el andaluz es “una lengua”, si nos atenemos al hecho lingüístico, si bien no es así considerado por cuestiones ajenas al mismo, como puede ser cuestiones políticas o históricas. Admite la existencia de “heterogeneidad” en el andaluz, pero destaca que eso es lo normal en cualquier lengua, como pasa con el propio castellano, pero la “singularidad lingüística del andaluz existe, es observable, pero cómo le llamamos ya depende de la perspectiva”. Abunda en que “la realidad lingüística son los dialectos, no los idiomas” porque éstos dependen más de cuestiones políticas “que con la ciencia lingüística”. Porrah se hizo especialmente conocido a raíz de su traducción al andaluz de El Principito, la obra de Saint-Exupéry, idea que parte de la editorial alemana Tintenfass, gestionada por un matrimonio de profesores universitarios que ya han adaptado El Principito a más de 80 lenguas minoritarias. Su experiencia personal con aquello, fue dura, recuerda el autor de la transcripción, quien comprobó en sus propias carnes “la soberbia intelectual” y se sorprendía de que los críticos “ni siquiera se habían leído una hojita, que es el prólogo, en el que explicaba qué variante del andaluz aplicaba, que es la que yo manejo, que reconozco que no existe el ‘andalú ahuntao’ (normalizado) académico, que no establecía si era mejor o peor…”. Considera que las chanzas rozaron el “odio” y se producían desde quienes “se encontraban situados en posición de dominio y ni siquiera se informan de lo que están criticando”. Sobre la transcripción del andaluz y su normalización Porrah considera que “no podemos empezar la casa por el tejado”, e insiste en que antes de llegar a eso hay que seguir otros pasos, si bien al final eso no podrá suceder si no está “respaldado por un poder político, económico, editorial…” Y en el aspecto político, Porrah quiere dejar claro que desde la ZEA lo que se promueve es un movimiento cultural, y que no están vinculaciones ideológicas concretas con nadie. Detalla que, por ejemplo, mientras hay personas del nacionalismo andaluz que apoyan estas acciones, otras sostienen que “no es serio” y que el andalucismo debía enfocarse sobre cuestiones económicas del pueblo andaluz así como otras reivindicaciones, y lo mismo sucede “desde ele españolismo”, que hay quienes rechazan estos trabajos, mientras que otros los defienden como una forma de investigación lingüística. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

