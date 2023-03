Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Humo preelectoral Antonio Martínez Más artículos de este autor Por jueves 30 de marzo de 2023 , 12:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se suele decir que las prisas son malas consejeras. A tenor de la actualidad reciente en nuestra provincia podríamos versionar este dicho popular asegurando sin margen de error que ‘las malas consejeras tienen prisa’. Y es que durante las últimas semanas han desembarcado una docena de consejeras y consejeros de la Junta en la provincia para comercializar la práctica estrella del PP: la venta de humo. Anuncios de obras de abastecimiento por doquier, de creaciones de centros de salud y de ampliaciones de hospitales de los que nunca nadie en el Gobierno de Moreno Bonilla se acordó en cinco años y, recientemente, la visita a un solar para anunciar que dentro de un año se licitará un proyecto para construir un colegio en Retamar –ni siquiera que estará construido entonces- es absolutamente hilarante. ¿Qué ha estado haciendo Moreno Bonilla en estos cinco años de gobierno? Por Almería, nada. Pretende hacernos creer que acaba de llegar y, no, son cinco años ya en San Telmo, los mismos que lleva olvidándose de nuestra provincia pese a los postureos de los consejeros almerienses que ya no saben qué inventar para justificar el regreso a casa por el fin de semana. Los consejeros que nos visitan deberían tener un poco más de mesura en sus anuncios porque luego hay que rendir cuentas. No han dado aún ninguna desde que pusieron en marcha su empresa de venta de humo, pero cuando apartamos la cortina vemos que lo poco que han hecho es dar cotinuidad a los proyectos que ya estaban iniciados, licitados o pagados por el anterior gobierno socialista en la Junta de Andalucía. El PP de Moreno Bonilla piensa que la gente de Almería es tonta y que no sabe que, realmente, en estos años de gobierno no ha hecho nada por mejorar sus vidas, sus infraestructuras, sus colegios, sus centros de salud o sus servicios sociales por más prisas que ahora quieran darse. Más bien al contrario. Si hablamos de ampliaciones, lo único que ha ampliado el PP han sido las listas de espera en dependencia, la de atención por el especialista o para someterse a una intervención quirúrgica y, sobre todo, lo que mejor se le da es echar el cerrojo. La clausura del Hospital de la Cruz Roja, de los CADE del Puerto y de Tabernas, el cierre del Centro de Actividades Náuticas o el centro de menores de Purchena sí que tienen el sello exclusivo de Moreno Bonilla. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Antonio Martínez Secretario de Organización PSOE Almería 22 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)