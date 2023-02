Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión (Foto: malasombra) Iluminación de caminos rurales Juanjo Segura Más artículos de este autor Por sábado 11 de febrero de 2023 , 10:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Dimos nuestra palabra a los vecinos de La Cañada y la estamos cumpliendo. Lo dijimos muy claro desde el principio, a pesar de que no era sencillo, pero siempre nos comprometimos a resolver su demanda con todas las garantías legales y así lo estamos haciendo. Con toda la celeridad que los plazos administrativos nos permitían y la mayor diligencia, hemos asentado las bases para que el alumbrado exterior de los caminos rurales de titularidad municipal sea una realidad. Alrededor de 600.000 euros vamos a movilizar Ayuntamiento y Diputación Provincial para dar respuesta a una demanda vecinal que, siendo justa, no tenía una solución inmediata ni fácil. Con la aprobación ayer en Junta de Gobierno Local del proyecto de iluminación de caminos rurales en La Cañada damos un paso muy importante para instalar 306 luminarias LED a lo largo de más de ocho kilómetros y en un plazo de cuatro meses. Pero no nos quedamos aquí porque vamos a ir aumentando la instalación del alumbrado en los caminos rurales del término municipal a través de un plan plurianual. Una actuación de envergadura que viene a reforzar otras de pavimentación, señalización y seguridad vial. De este modo, damos un paso más y vamos a mejorar también la seguridad de los vecinos con un proyecto que inicialmente se ejecutará en los parajes Guillén, Trafaliñas y Ferris. Lo hacemos desde la responsabilidad y la sensibilidad hacia el barrio, con el compromiso sincero de seguir mejorando la calidad de vida. Sin estridencias y sin el rédito político que, de una forma desleal y valiéndose de medias verdades, es decir, de la mentira, otras formaciones han tratado de obtener con esta necesidad. Nosotros optamos por una gestión responsable y sensata, alejada de los cantos de sirena y las promesas irreales, y aquí están los resultados de un trabajo que hemos desarrollado durante meses. La mayor satisfacción es cumplir con la palabra dada y hacerlo con todas las garantías, una seña de identidad que nos guía en todas las acciones como gobierno. Es nuestra forma de entender el servicio al ciudadano y construir el futuro de Almería. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Juanjo Segura Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almería 21 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)