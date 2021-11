Capital Ilusión entre los adjudicatarios de las 26 viviendas protegidas de ‘Almería XXI’ martes 09 de noviembre de 2021 , 17:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia A esta promoción, segunda que se construirá en Avda Vilches impulsada por la Empresa Municipal de la Vivienda, se unirán otras tres promociones que sumarán 90 viviendas, ofertadas en régimen de alquiler y venta



El Teatro Apolo se ha convertido hoy en escenario de ilusión para los agraciados en el sorteo público de las 26 viviendas protegidas que construirá la Empresa Municipal de la Vivienda ‘Almería XXI’ en Avenida de Vilches. A estas viviendas, una de ellas reservada a personas con movilidad reducida, han optado finalmente 734 solicitantes, inscritos en la Empresa Municipal e interesados por esta nueva promoción de viviendas protegidas de precio general en venta.



El sorteo telemático ha designado igualmente un número reserva a partir del cual irá corriendo la lista en el caso de que alguno de los adjudicatarios renuncie a la vivienda obtenida en suerte. El listado definitivo de este sorteo podrá consultarse en la página web de la Empresa Municipal de la Vivienda, www.almeria21.com



La concejala de Urbanismo e Infraestructuras y consejera delegada de ‘Almería XXI’, Ana Martínez Labella, se congratulaba por el “gran número de solicitudes registradas, en su mayoría gente jóven que busca acceder a una vivienda a precio asequible”, cifra que prácticamente ha “triplicado” el número de solicitantes respecto del anterior sorteo llevado a cabo y en el que se adjudicaron las viviendas de una anterior promoción construída también en Avda de Vilches.



Un éxito de convocatoria que, como ha destacado la edil popular, “viene a respaldar la política que en materia de vivienda viene desarrollando el Equipo de Gobierno municipal, en el compromiso de facilitar el acceso a las familias almerienses a una vivienda de promoción pública”.



En este sentido, ha recordado las próximas promociones que, en esa misma línea, pondrá en marcha el Ayuntamiento de Almería, a través de la Empresa Municipal, como será la construcción, en su caso para su acceso en régimen de alquiler, de 64 viviendas de protección oficial en Costacabana y otra decena de ellas en el Casco Histórico. Además de lo anterior, está prevista la construcción en breve de otras 16 vivienda, tipo dúplex, también en el barrio de Costacabana.





Toca elegir vivienda

Los adjudicatarios procederán ahora, por orden de designación en este sorteo, a la elección de una de las veintiséis viviendas en liza (una para personas con movilidad reducida, que además corresponderá al único interesado que ha presentado solicitud a este sorteo, tres de dos dormitorios, 21 de tres dormitorios y 2 de cuatro dormitorios), además de plaza de garaje y trasteros. La superficie de las viviendas de este nuevo edificio varía entre los 55,67 m² a los 88,82 m². El precio medio de la vivienda es de 150.000 euros, como ha explicado Martínez Labella.



Previamente a la celebración de este sorteo público, la Empresa Municipal de la Vivienda ha obtenido ya la necesaria licencia para abordar la construcción de este edificio, cuyas obras serán licitadas, previsiblemente, antes de final de año, con una inversión superior al millón de euros.



Los plazos estimados, según ha adelantado la consejera delegada de ‘Almería XXI’, es que las obras se ejecuten a lo largo del próximo año y puedan ser entregadas, ya a sus nuevos propietarios, “en el año 2023”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

