Economía Impresionante desvío en las inversiones del Estado en Almería lunes 07 de noviembre de 2022 , 07:10h Aunque el gasto comprometido se aproxima al total, no se ajusta ni por asomo a lo previsto Las inversiones reales comprometidas en los Presupuestos Generales del Estado para la provincia de Almería en 2022 superaban los 16 millones de euros, y a finales de agosto el gasto comprometido era de casi 12.2 millones de euros, según ha consultado Noticias de Almería. Si en principio eso podría dar una imagen positiva, en el sentido de que se está ejecutando al ritmo correcto, nada más lejos de la realidad, pues el gasto comprometido, e incluso las obligaciones reconocidas no se aproxima ni de lejos a lo previsto en los PGE. Así, el Ministerio del Interior tenía anunciados 50.000 euros, pero ha comprometido casi medio millón, en el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana había disponibles 15.6 millones de euros, y se ha dispuesto de 7.6 millones, y en el de Transición Ecológica y Reto Demográfico, se estableció una partida de 400.000 euros y el gasto supera los cuatro millones. De este modo, si el compromiso inicial eran 16.050.000 euros, lo comprometido en estos momentos son 12.177.882 euros. En los siguientes departamentos no había ni un euros previsto, y vamos a indicar cuando se ha gastado realmente hasta el momento, comenzando por Contratación Centralizada que suma 127.608 euros, en el Ministerio de Defensa 832.456 euros, en Función Pública casi 3.000 euros, en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social van por los 29.600 euros, en Agricultura, Pesca y Alimentación superarán el millón de euros antes de fin de año, en Política Territorial se acercan a los 70.000 euros y el de Asuntos Económicos y Transformación Digital llega a los 10.000 euros. Es decir, poco tiene que ver lo presupuestado con lo que finalmente se ejecuta.

