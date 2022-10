Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Inagroup El Ejido Futsal se viene de vacío de Alzira domingo 30 de octubre de 2022 , 12:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El equipo celeste cayó derrotado 5-0 en una complicada pista donde los intentos de gol se topaban con el portero local Inagroup El Ejido Futsal se vino de vacío este viernes de Alzira, tras caer en una siempre complicada pista por 5-0. El partido se puso cuesta arriba muy pronto para los de José Escrich que encajaban el primer tanto a los tres minutos de juego. Pese a ello, los celestes lo intentaban conscientes de que esto no es como empieza sino como acaba. Y dispusieron de una doble ocasión muy buena, que desbarató el portero local. Los locales buscaban resalcirse ante su afición de la última derrota en casa ante Peñíscola y comenzaron a encontrar el camino hacia esa victoria cuando pasado el ecuador de la media parte, hacían dos goles en dos minutos para llevarse el partido a la media parte con una ventaja de 3-0, que si no era decisiva, sí dejaba el partido con pocas opciones para los celestes, pese al dominio que ejercieron en algunas fases del encuentro. Sin embargo, las claras ocasiones celestes se topaban una y otra vez con el portero local tanto en la primera como en la segunda parte. No en vano, el pabellón de Alzira terminó coreando el nombre de su portero, que buena parte de culpa tuvo en la victoria local. En el minuto 30 de partido, Juan Emilio veía la segunda amarilla y dejaba a los celestes con uno menos durante dos minutos. Una superioridad local que los ejidenses supieron defender bien, pero que no evitó poco después el cuarto de Alzira en el 32 de juego. José Escrich apostaba entonces por el juego de cinco para intentar recortar distancias, pero en una de las jugadas a portería vacía encajaba el quinto de la noche. "Un partido donde el resultado no refleja lo que ha pasado. Llevamos el peso del partido en todo momento, el equipo rival no tuvo excesivas llegadas. Pero en la primera parte tuvimos cuatro errores y nos metieron tres goles. Nos está penalizando en exceso la falta de gol. Es increíble las ocasiones que estamos fallando y tenemos muy mala suerte en los goles que encajamos", reflexionaba tras el partido el técnico José Escrich. No obstante, no quiso achacarlo todo el entrenador celeste a la mala suerte. " Hemos cometido errores que tenemos que corregir, replantearemos todo lo que hemos hecho hasta ahora, hay conceptos que no se afianzan, pero lo positivo es que el equipo no perdió la cara al partido, corrió y se exigió. No tuvimos suerte de cara a gol, pero creo que hicimos muchas cosas para haber metido varios goles, aunque no fue así". José Escrich fue contundente al afirmar que "no podemos seguir así, el del sábado va a ser un partido vital, porque tenemos que puntuar como sea, va a ser un rival complicado pero al final en casa ya no podemos perder más puntos, tenemos que recuperar a la gente, trabajar bien esta semana, y el sábado para nosotros es una final". El sábado el equipo recibe a un recién descendido de Primera División y aspirante de nuevo al ascenso como Sala 10. "El equipo se merece volver a la senda de la victoria y vamos a concienciarnos para que este sábado consigamos esa victoria tan necesitada", incidió José Escrich. 5 FAMILY CASH ALZIRA: Porky, Rubi, Gabri, Gon Castejón y Pedro García. También jugaron Peiró, Gustavao, Álex Naranjo, Nacho Serra, Nacho Parreño, Sena, Carlitos y Joan. 0 INAGROUP EL EJIDO FUTSAL: Jesús Gómez, Chus, Peña, Josete y Juan Emilio. También jugaron Pele, Pipi, Nacho Gil, Armando, Motos. También fueron convocados Koseky, Cola, Guille y Manolo. GOLES: 1-0 (3') Rubi; 2-0 (11') Peiró; 3-0 (13') Rubi; 4-0 (32' Álex Naranjo); 5-0 (35') Gabri. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

