Incertidumbre en el sector hostelero tras un julio flojo

martes 30 de julio de 2024 , 14:51h

La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL) mira con incertidumbre el próximo mes de agosto tras haber constatado que en julio se ha producido un nivel de ocupación ligeramente inferior que en 2023, un receso que en el caso de lugares tan emblemáticos como el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar ha supuesto una reducción de casi veinte puntos con respecto a hace dos años en muchos de los establecimientos encuestados, lo que achacan fundamentalmente a un aumento de la oferta no regulada como son las viviendas turísticas. “Estamos en un momento delicado, del que ya hemos hablado en numerosas ocasiones, ya que estamos detectando un crecimiento de la oferta de alojamiento no reglada que está haciendo mucho daño al sector ya que sin asumir ningún tipo de riesgo esta alternativa incide directamente en los establecimientos reglados que no sólo acusan la pérdida de ocupación sino que además se ven abocados a reducir los precios lo que repercute en los resultados económicos de las empresas hoteleras”, explica el presidente de ASHAL, Pedro Sánchez-Fortún.

Según la información recogida por la patronal, la ocupación media durante el mes de julio en la capital ha sido de un 82%, en líneas generales, ligeramente inferior a la registrada hace un año. También se ha constatado que la Operación Paso del Estrecho está “maquillando” un poco los datos dado que si los barcos no pueden salir, esta población en tránsito busca alojamiento en la ciudad.

De cara al mes de agosto, nadie se atreve a ofrecer una cifra de previsión dado el aumento de reservas de última hora que se están produciendo, pero los responsables de los alojamientos confían en superar los datos registrados en julio.

En el Parque Natural de Cabo de Gata Nijar se observa que los turistas han reducido el número de pernoctaciones, se realizan reservas de muy ultima hora y las jornadas de domingo, lunes y martes registran una menor ocupación. Por su parte, la oferta de plazas no regladas también está afectando a los alojamientos reglados de Carboneras que han acusado un retroceso y mantienen las mismas cifras que el pasado año para la primera quincena de agosto sin poder avanzar como será la última parte del verano.

En otros enclaves costeros como Mojácar han experimentado una buena ocupación, por encima del 90%, gracias “a la gente joven y al turismo de ocio y fiesta", explican desde uno de los hoteles de este municipio.

Otros destinos como los pueblos de interior, detectan que la ocupación está muy vinculada a que exista algún tipo de actividad que “justifique” la visita. Así, en la Comarca de Los Vélez, la celebración del Festival de Música de Vélez Blanco permite que se llenen los alojamientos mientras que el resto de días la “ocupación es más bien floja”. De cara a agosto, la primera quincena también se prevé con cifras altas de pernoctaciones por las fiestas de los pueblos que hay programadas.

En la Comarca del Almanzora han detectado también un ligero retroceso pero cuentan con un turismo fiel que repite de un año para otro. La Alpujarra ha tenido una experiencia positiva si bien las reservas se producen con muy pocas horas de antelación por lo que de cara a agosto continúa en la misma tónica.