Integración de Policía Local y Bomberos en la plataforma tecnológica de Emergencias-112 martes 18 de mayo de 2021 , 15:43h

Acompañado por la delegada del Gobierno, Maribel Sánchez, Ramón Fernández-Pacheco ha visitado la central del 112, donde ha puesto de relieve un sistema "coordinado" con el que "salimos ganando todos"



El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha comprobado la buena marcha de la integración de Policía Local y Bomberos en la plataforma tecnológica de Emergencias-112 de la Junta de Andalucía, donde ha puesto de relieve un sistema “coordinado” que ofrece “una trazabilidad y un conocimiento preciso de cualquier eventualidad ocurrida en el municipio”. Es, en definitiva, una tecnología con la que “salimos ganando todos: los profesionales y los ciudadanos”.



Acompañado por la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Maribel Sánchez, y por la concejala delegada del Área de Movilidad y Seguridad, María del Mar García Lorca, además de por el superintendente jefe de Policía Local, Jorge Quesada, y el jefe de Bomberos, Francisco Bretones, Fernández-Pacheco, ha agradecido a la Junta la posibilidad que, en su día, brindó al Ayuntamiento de Almería para integrarse en este servicio que ha comprobado “conforma una herramienta del mejor servicio a la ciudadanía”.



La delegada del Gobierno, por su parte, ha insistido en que “esta herramienta garantiza una respuesta rápida y eficaz ante cualquier situación de urgencia que se produzca en la ciudad y eso se traduce en un beneficio claro para los almerienses, en mayor fiabilidad de la información transmitida y en una mejora notable de la facilidad de gestión y explotación de los datos”. Además, según ha indicado Sánchez, “los agentes de policía y los bomberos pueden conocer en tiempo real toda la información de las incidencias en las que deben intervenir”.





Mejora en tiempos de respuesta

No en vano, los trabajadores del 112 en Almería, están alerta “24 horas durante todos los días del año, coordinados, además, de forma perfecta y permanente con todos los servicios operativos de la ciudad”. En este sentido, “la integración de organismos en la plataforma tecnológica de Emergencias Andalucía es una apuesta continua del Gobierno andaluz por la mejora en los tiempos de respuesta y ayuda directa a la ciudadanía, ya que, con una única llamada al 112, gratuito y fácil de recordar – ha continuado la titular de la Junta en Almería –, se puede acceder a las ayudas necesarias ante cualquier incidencia, y hacerlo en varios idiomas ya que es un servicio de atención multilingüe que ofrece respuesta en inglés, francés, alemán y árabe, además del castellano, posibilidad ésta que es de vital importancia dado el gran número de turistas extranjeros enamorados de nuestra tierra”.



La integración en el sistema 112 se realiza de forma telemática, por lo que Emergencias Andalucía proporciona, vía web, el acceso a la aplicación de Gestión de Emergencias de Andalucía (GEA). Con esta conexión, el personal de Bomberos y de Policía Local dispone de toda la información sobre las emergencias gestionadas por el 112, además de otros datos de interés para la coordinación, como son los operativos que están interviniendo, las actuaciones desarrolladas o el acceso a la información cartográfica de la zona, y a imágenes enviadas por la ciudadanía o por los propios cuerpos de emergencia. Se crea así una sala virtual en la que 112 y todos los operativos (Policía Nacional, Guardia Civil, Empresa Pública de Emergencias Sanitarias EPES...) comparten en tiempo real todos los datos de las emergencias.



Para hacer posible la integración efectiva de los operativos, Emergencias 112 Andalucía proporciona la formación necesaria a los nuevos usuarios y pone a su disposición un servicio de atención permanente ante posibles incidencias técnicas. Hasta trece profesionales han recibido la formación necesaria para el manejo de la herramienta informática con un total de 78 horas dedicadas a su instrucción en el caso de Policía Local, mientras que para la formación de Bomberos se han impartido 231 horas a 37 usuarios.



La plataforma de Emergencias Andalucía no sólo permite atender y coordinar las emergencias, sino que también aúna las labores de prevención, planificación, gestión y análisis e integra herramientas transversales de comunicación o sistemas de información cartográfica.



Hasta ahora, la comunicación entre el servicio 112 y la Policía Local y los Bomberos de Almería se ha realizado por vía telefónica o radio. Con su incorporación son ya un total de 161 los organismos integrados en la plataforma, doce de ellos en la provincia de Almería.





Emergencias en Almería

El centro coordinador de Emergencias 112 de Almería atendió el pasado año un total de 714.043 incidencias en la provincia. De ellas, 375.525 respondieron a emergencias de causa sanitaria y 130.411 estaban relacionadas con avisos por seguridad ciudadana. El resto de avisos al 112 hacía referencia a incidencias de tráfico (46.403), incendios (35.681) y accidentes de circulación (32.059). Con un menor volumen de actividad se sitúan las anomalías en servicios básicos (10.233), los rescates y salvamentos (6.291) y los riesgos naturales 2.251, entre otros.



Los meses con mayor actividad en el servicio, ha apuntado Sánchez, fueron marzo (cuando se llegaron a contabilizar un total de 73.892, en parte motivados por la irrupción del coronavirus, cuando el Teléfono de Emergencias 112 se demostró como una herramienta fundamental para la atención a los ciudadanos), agosto (72.410) y julio (70.156), coincidiendo con los periodos vacacionales y el mayor número de movimientos en carreteras.

