Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Interceptan en Almería droga camuflada en pan congelado sábado 17 de diciembre de 2022 , 12:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Las sustancias estupefacientes -hachís y marihuana- eran enviadas a territorio galo entre mercancía refrigerada para dificultar su hallazgo en los controles aduaneros, así como por perros adiestrados en detección de droga Agentes de la Policía Nacional, en el marco de la operación “Mollete”, han desarticulado una organización criminal vinculada con el narcotráfico y han detenido en Málaga a tres miembros de la red como presuntos responsables de los delitos de tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. Los investigados se dedicaban a exportar a Francia -en camiones frigoríficos- grandes cantidades de hachís y marihuana, que ocultaban entre mercancía legal, concretamente entre pan congelado. Fruto de las pesquisas fueron interceptados dos envíos en la provincia de Almería, interviniéndose 521 kilogramos de hachís y otros 32,9 de marihuana en cogollos. Además, los agentes intervinieron tres teléfonos móviles y documentación de interés para la investigación. La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión para dos de los arrestados. Las pesquisas, llevadas a cabo por agentes adscritos al Grupo de Crimen Organizado de la Comisaría de Fuengirola se iniciaron el pasado mes de junio, a partir de unas informaciones que apuntaban como un grupo de personas, asentadas en la costa malagueña, estarían realizando envíos de estupefaciente a Francia. Los investigadores descubrieron como estas personas utilizaban una empresa pantalla relacionada con el sector de la logística frigorífica que, aparentando labores de comercio internacional legal, realizaba transportes de droga por carretera. Interceptados dos envíos de droga en Almería Continuando con las pesquisas, tras un estudio y análisis de la forma de actuar de los miembros de la red, los policías interceptaron dos envíos de la organización en la provincia de Almería. En la inspección realizada en los vehículos frigoríficos relacionados con la trama, los agentes hallaron 521 kilogramos de hachís y otros 32,9 kilogramos de cogollos de marihuana. Las sustancias estupefacientes -hachís y marihuana- eran enviadas a territorio galo entre mercancía refrigerada para dificultar su hallazgo en los controles aduaneros, así como por perros adiestrados en detección de drogas. Los tres arrestados en Málaga, en el marco de la operación “Mollete”, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó el ingreso en prisión provisional de dos de ellos. De los hechos conoce el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

