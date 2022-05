Sucesos Ampliar Intoxicado por el humo al arder una churrería en el Paseo Marítimo miércoles 11 de mayo de 2022 , 14:39h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Un hombre de 55 años de edad ha tenido que ser evacuado a un centro hospitalario tras resultar intoxicado por inhalación de humo al arder una máquina de churros en Almería, según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta. El suceso se ha producido a las 11:10 horas en un bar en el paseo Playa Ciudad Luminosa de la capital almeriense, cuando los vecinos de la zona han alertado al centro de coordinación de humo y llamas en la cocina del restaurante. En el siniestro han intervenido efectivos de Bomberos, quienes han extinguido las llamas y ventilado el local, junto con Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud. El afectado, de 52 años de edad, ha sido evacuado al hospital Torrecárdenas para ser atendido de las lesiones causadas por la inhalación de humo durante el fuego. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

