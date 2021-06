Sucesos Ampliar Intoxicados tres trabajadores mientras pintaban un depósito en un parque acuático de Roquetas lunes 14 de junio de 2021 , 13:31h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Los operarios han sido rescatados inconscientes y han sido evacuados al hospital de Poniente y Torrecárdenas Un total de tres trabajadores han resultado intoxicados este lunes tras inhalar gases mientras pintaban un depósito subterráneo en un parque acuático de la localidad almeriense de Roquetas de Mar, según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía.



El accidente laboral se ha producido a las 11:10 horas, cuando los servicios sanitarios de la Junta han alertado al centro de coordinación de que era necesario rescatar a tres operarios que realizaban tareas de pintura de un depósito bajo tierra en un parque acuático ubicado en Camino Salinas.



El servicio de Bomberos del Consorcio del Poniente ha logrado rescatar a los tres afectados, que se encontraban inconscientes cuando han sido auxiliados. Los sanitarios han evacuado al hospital de Poniente a una mujer de 27 años y a un hombre de 31, junto con otro joven de 23 que ha sido trasladado al hospital Torrecárdenas de Almería. El 061 ha enviado al lugar a dos equipos móviles del SAS y un equipo de emergencias sanitarias 061



En el lugar han intervenido, asimismo, efectivos de Guardia Civil y Policía Local, y el 112 ha alertado del siniestro laboral a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

