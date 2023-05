Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Investigan a un conductor que dio positivo en cocaína, cannabis y anfetaminas tras un accidente Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por lunes 08 de mayo de 2023 , 16:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Guardia Civil está llevando a cabo una investigación sobre un conductor que, después de sufrir un accidente en la carretera A-1301 en Vélez-Rubio, dio positivo en cocaína, cannabis y anfetaminas. El accidente causó daños materiales y una persona resultó herida levemente. Según una nota de la Comandancia, una patrulla del Destacamento de Tráfico de Vera acudió al lugar del accidente para ayudar a las personas involucradas y asegurar el área para evitar más incidentes. El conductor del vehículo accidentado dio positivo en una prueba de alcohol y se encontraron rastros de cannabis, cocaína y anfetaminas en su cuerpo. Estas sustancias fueron confirmadas por el laboratorio oficial correspondiente. Las autoridades confeccionaron las diligencias correspondientes y las entregaron al Juzgado de Instrucción Único de Vélez-Rubio. La Guardia Civil advierte que consumir alcohol y drogas afecta negativamente la capacidad de conducir, lo que puede resultar en sanciones administrativas y penales. Las consecuencias incluyen penas de prisión de tres a seis meses, multas de seis a doce meses o trabajos comunitarios de treinta y uno a noventa días. Además, se puede perder el derecho a conducir vehículos durante un período de uno a cuatro años. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

