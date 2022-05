Sucesos Investigan la muerte de una mujer y su hijo como posible violencia doméstica miércoles 18 de mayo de 2022 , 12:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Policía Nacional de Almería ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte de una mujer y de su hijo, de unos 30 años, en una vivienda de la calle Almedina de Almería, en pleno casco histórico, durante la pasada madrugada. Fuentes policiales han confirmado a Europa Press la muerte violenta de la mujer, toda vez que se investigan las circunstancias en las que pudo fallecer su hijo, si bien la investigación apunta inicialmente a un presunto caso de violencia en el hogar. Fue sobre las 4,00 horas cuando se recibieron varios avisos vecinales, lo que motivó la actuación policial. La investigación está pendiente de la autopsia del varón, que se practica en la mañana de este miércoles en el Instituto de Medicinal Legal (IML) de Almería para determinar cómo murió sin descartar aún ninguna hipótesis. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

