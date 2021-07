Economía iPhone 13: disponible en 2021, todo lo que sabemos hasta ahora jueves 15 de julio de 2021 , 21:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Una de las marcas tecnológicas referentes en el sector de los dispositivos móviles es Apple, con su modelo iPhone, y para este mismo año se especula que llegará el iPhone 13, el último modelo de su gama. Para las personas a las que les gusta esta marca, conocer las características de este dispositivo puede ser bastante útil para saber si es una buena opción de compra. Características principales Apple, de acuerdo con lo que dicen los rumores, prepara el lanzamiento de su iPhone 13, el último modelo de esta gama de dispositivos móviles, que sin duda alguna, es esperado por muchas personas. Para no sentirse como una ruleta y tener la seguridad de que este modelo puede ser una buena opción de compra, es importante conocer sus características principales para diferenciarlo directamente del iPhone 12, el modelo anterior de Apple, tal y como comentamos a continuación. Diseño De acuerdo con los reportes, el diseño del iPhone se mantiene igual que el 12, por lo que es posible encontrar 3 tamaños en 4 modelos diferentes. El mini, que es de 5,4 pulgadas; el 13 y 13 Pro, de unas 6,1 pulgadas; y el 13 Pro Max, de 6,7 pulgadas. Aunque los cambios en el diseño no sean muchos, se esperan algunos retoques en las cámaras y en los puertos de conexión, así como una disminución en el tamaño del notch, gracias a que el altavoz puede estar más en el extremo del chasis. Lo más destacable de su diseño en relación con la generación pasada es que hay un nuevo color grafito; incluso se esperan modelos de colores naranja y bronce, sin embargo, esto no es muy seguro. Batería También se espera que la capacidad de la batería mejore considerablemente, esto gracias a los botones de volumen, de la bandeja de la SIM Card, y de la antena del 5G. La nueva batería cuenta con un 18% de mejora en su autonomía, por lo que su duración será mayor al modelo pasado; y según los rumores, se dice que dispone de carga bidireccional, lo que permite un menor tiempo de carga. Cámaras Las cámaras del iPhone cuentan con varias mejoras, como por ejemplo, sobresalir menos del cuerpo del dispositivo en comparación con el modelo pasado. Las lentes están distribuidas de forma diagonal y será posible contar con ‘autofocus’, una lente gran angular que puede mejorar todo el módulo de las cámaras, las cuales disponen de un mayor tamaño. El sensor de la cámara principal es más grande, lo cual permite obtener fotos y vídeos en una mayor resolución. La lente teleobjetivo también cuenta con mejoras, pero únicamente en el iPhone 13 Max, la cual puede utilizar un sistema de lentes telescópicas gracias al aumento de su tamaño. Conectividad Con respecto a su conectividad, dispone del módulo X60 de Qualcomm, según los rumores, además de un chip módem de gran velocidad y una mayor eficiencia, construido en 5 nm. Con este chip es posible utilizar el 5G de banda ancha y el mWave al mismo tiempo, por lo que se puede conseguir una mayor cobertura y velocidad del 5G, aunque esto dependerá de la zona del país. También puede incluir soporte para redes WIFI 6E, lo que permite alcanzar la banda de los 6 GHz, de esta manera se podrá mejorar el rendimiento de la conectividad, la latencia será menor y el ratio de transferencia más elevado. Un mejor software En cuanto al software del nuevo iPhone 13, se espera que estrene uno nuevo, al igual que sus predecesores. Para este modelo se espera ver el iOS 15 totalmente optimizado, un sistema operativo del cual ya se conocen algunas características, de forma que parece estar enfocado en las aplicaciones propias de Apple, como FaceTime, Mapas o Mensajes, así como también la opción de poder localizar el dispositivo aunque esté apagado. Sin embargo, toca esperar a que salga definitivamente el modelo para saber si cuenta con estas características y con otras adicionales. Apple es una marca referente en móviles, por eso su iPhone 13 es una gran opción para las personas que buscan siempre tener lo mejor, ya sea por motivos personales o profesionales, y sin tampoco gastar mucho, ya que la economía con la pandemia ha decaído bastante. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

