Ismael Torres hace balance de los dos primeros años de legislatura

viernes 03 de septiembre de 2021 , 21:35h

Ismael Torres ha vuelto esta semana a ocupar su lugar como alcalde de Huércal de Almería, una vez ha recibido el alta médica tras una intervención quirúrgica que le ha mantenido alejado del Ayuntamiento durante el último mes, y de la que se encuentra felizmente recuperado. Torres ha regresado “con más fuerza” y ha aprovechado esta vuelta para hacer balance de los dos años de legislatura que han transcurrido desde las elecciones municipales de 2019, en las que ganó la alcaldía.



Durante estos dos primeros años de legislatura, ha quedado patente la capacidad del equipo de gobierno para alcanzar un clima generalizado de consenso, y existe una gran confianza en, con el comienzo del nuevo curso político en septiembre, poder seguir trabajando en la recuperación económica y social del municipio, una labor que no se ha dejado de realizar con empeño, especialmente durante los meses más críticos de la pandemia.



A pesar de que la legislatura está absolutamente marcada por la llegada de una pandemia mundial, el equipo de gobierno de Huércal de Almería ha seguido completamente conectado con la sociedad huercalense. Echando la vista atrás, ha sido uno de los pocos municipios de la provincia de Almería en mantener la actividad cultural a lo largo de estos meses, y así las convocatorias culturales se cuentan por decenas en el municipio. Además, se ha acelerado y reforzado la actividad telemática y el trabajo con entidades y colectivos.



El alcalde, Ismael Torres, ha destacado su deseo de mantener el tono sosegado y el entendimiento entre las formaciones que conforman la corporación municipal para poder afrontar con solidez los próximos retos que abordar y que estarán, muchos de ellos, ligados a la lucha contra la pandemia desde el punto de vista social y económico.



Con el curso político que arranca tradicionalmente en septiembre, y que supone el inicio de la segunda etapa de la legislatura, Torres ha regresado de su baja médica tras pasar por quirófano y, totalmente recuperado, ha dejado patente su deseo de que esta segunda etapa de su mandato de que esté muy marcada por la recuperación de la actividad económica, social y cultural total de Huércal de Almería, y con esa ilusión es con la que afronta cada día su trabajo todo el equipo.



Haciendo balance concreto de esta primera mitad de legislatura cuyo ecuador se ha superado este verano, Torres se ha referido a la hiperactividad que ha marcado especialmente los meses más duros de pandemia, con el objetivo de dar respuesta a los desafíos que ésta ha planteado. Durante el confinamiento se trasladó toda la actividad de ocio y entretenimiento y de gestiones del día a día a redes sociales y web del Ayuntamiento; se generaron actividades para que los vecinos pudieran tener ratos de asueto y distracción, así como clases de yoga, relajación, deporte, concursos, retos culturales como el Trivial huercaleño, y, por supuesto, toda la información en tiempo real de la evolución de la pandemia y las normativas que iban aplicándose siguiendo las instrucciones del Gobierno central y Junta de Andalucía.



Siguiendo con esa intención, que desde el primer momento el equipo de gobierno tuvo clarísima, se ha estado en contacto estrecho y permanente con la sociedad huercalense, habilitando todo tipo de servicios para la comunidad: Huércal de Almería fue pionero en habilitar teléfonos de atención psicológica, reparto a domicilio de medicamentos y bienes de primera necesidad a quien no podía obtenerlos por sí mismo, confección de mascarillas y reparto gratuito, refuerzo de las ayudas de emergencia social como alimentos para familias desfavorecidas y en situación vulnerable.



Repasando la actividad institucional impulsada desde el equipo de gobierno, la valoración es la de haber mantenido una actividad muy intensa y constante a nivel informativo de cara a toda la corporación y a los ciudadanos, en un ejercicio de transparencia total. Las cifras hablan por sí mismas: en estos dos años se han llevado a cabo casi 40 plenos municipales, 80 comisiones informativas o repetidas reuniones con delegados de la Junta de Andalucía en materia de Salud, Transporte, Educación, instituciones y colectivos.







No se han dejado en ningún momento de lado las acciones simbólicas como la iluminación de la fachada principal de las dos sedes, actual y antigua, del Ayuntamiento en fechas señaladas para colectivos como afectados por enfermedad de Crohn, cáncer infantil, comunidad LGTBI, Colostomizados, autismo, en apoyo a la igualdad de género y contra la violencia de género, o el Día de la Constitución. Dentro de las limitaciones impuestas por la pandemia, en cuanto se pudo se han llevado a cabo actividades culturales, talleres, conciertos, bajo un control estricto con el sello ‘Huércal Eventos Seguros’.



Además, ha quedado demostrada la capacidad de adaptación y de acelerar procesos de modernización y cambio: ahora es un Ayuntamiento más moderno, ya que se han llevado a cabo acciones como la implantación multitud de trámites electrónicos a través de su sede virtual, los plenos telemáticos y emisiones por ‘streaming’ a través de redes sociales.



En este periodo de tiempo, Torres ha conseguido grandes logros para el municipio de Huércal de Almería y hacer cumplir con una buena parte de su programa electoral. Así, en servicios sociales se ha aumentado el presupuesto, mejorado el servicio de ayuda a domicilio, reducido el tiempo de espera para las ayudas sociales o el regalo de una cesta bebé para los recién nacidos de la localidad.



A nivel de empleo, se ha puesto en marcha una bolsa de empleo rotativa; un Plan de Empleo Municipal e inclusivo con inversión de 750.000 euros; un centro de empleo municipal que da cabida a programas de Andalucía Orienta, Cruz Roja o Verdiblanca; la remunicipalización del servicio de limpieza de dependencias municipales, una feria y cursos de empleo y un parque de atracciones para ayudar al sector de los feriantes.



En cuanto a la educación, el Ayuntamiento ha visto cumplirse una de sus grandes demandas con la licitación del nuevo instituto, además de haber habilitado una nueva sala de estudio en Villa Inés o una escuela de padres. En cultura, se ha elaborado un plan de apoyo a los artistas y empresas del sector, dotado con 100.000 euros; se ha puesto en valor el teatro municipal, con la insonorización, dotación de equipos y señalética; y se han iniciado nuevos festivales o ciclos que optan a convertirse en referentes provinciales, como Huércal Live, Candil Young o Escenario Literario. También en turismo ha habido actuaciones importantes, con la adquisición del Canal de San Indalecio para la puesta en valor de infraestructuras hídricas; la rehabilitación del Lavadero de Los Peñoncillos, o el Museo al Aire Libre, con paneles de información turística por todo el municipio.



En términos de Hacienda, el Ayuntamiento fue capaz de reducir el periodo medio de pago a proveedores de 49 días durante la moción de censura socialista, entre octubre de 2018 a mayo de 2019, a once días, dejando en cero el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento con respecto a hace diez años, y dejando un remanente de tesorería de 16 millones de euros. Además, se ha rebajado la plusvalía, con un 95% en carga impositiva, en materia de sucesiones y dación de pago, así como se han otorgado bonificaciones de impuestos por tasas de ocupación pública.



En cuanto al urbanismo de Huércal de Almería, se ha conseguido la cesión de la carretera A-001 en El Cercado y el desdoblamiento del puente de Viator, así como la cesión de la carretera N-340a para realizar el desdoblamiento, o terrenos para el nuevo cuartel de la Guardia Civil; se ha remodelado el antiguo Ayuntamiento; se han llevado a cabo planes de renovación de redes de saneamiento y asfaltado por un millón de euros; ejecutado la primera fase del complejo deportivo de pumptrack y bowl y mejorado acerado y pluviales en todos los barrios del municipio.



En materia de Igualdad, el Ayuntamiento ha recuperado la Gala de la Mujer y ha comenzado a reconocer a mujeres locales y se han llevado a cabo diversas campañas de concienciación contra la violencia de género. En medioambiente, se ha implantado el método CER para el control de colonias de gatos y se han dado pasos hacia una ciudad sostenible y ecológica, con charlas online sobre la reducción del consumo de energía o rebajas fiscales a vehículos eléctricos. Por último, en lo referente a innovación y desarrollo, se ha llevado a cabo el proyecto Smart City, se han habilitado oficinas de atención ciudadana en varios puntos del municipio o pantallas informáticas en varias zonas del municipio; renovado la página web municipal con información para el ciudadano; o creado una aplicación móvil para la notificación y gestión de incidencias en la vía pública.