Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

IU llevará al Parlamento las goteras del Hospital Materno Infantil de Almería

martes 13 de diciembre de 2022 , 12:16h

Para mantener unas condiciones de estancia sanitaria a pacientes vulnerables

Para María Jesús Amate, coordinadora provincial de IU, “al PP andaluz y almeriense

no le importa la sanidad pública más allá de la inauguración a bombo y platillo, pero

han sido incapaces de mover un dedo para reclamarle a la empresa constructora unas

mínimas condiciones de estancia sanitaria a pacientes tan vulnerables como son las

embarazadas o los niños pequeños”.

Almería, 12 de diciembre de 2022

Según relatan usuarios y trabajadores, desde que se inauguró el Hospital Materno

Infantil de Almería, el 11 de noviembre de 2020, con cada lluvia reaparecen las

goteras y las humedades en el centro sanitario, situación inasumible para la

organización provincial de Izquierda Unida, quienes han registrado una pregunta en el

Parlamento andaluz “para que la Junta de Andalucía reclame a la empresa

constructora, responsables de subsanar desperfectos y anomalías durantes los diez

primeros años, y mientras se resuelven los trámites necesarios que se actúe de forma

subsidiaria y urgente”.

María Jesús Amate, coordinadora provincial de IU, ha señalado que “al PP andaluz y

almeriense no le importa la sanidad pública más allá de la inauguración a bombo y

platillo, pero han sido incapaces de mover un dedo para reclamarle a la empresa

constructora unas mínimas condiciones de estancia sanitaria a pacientes tan

vulnerables como son las embarazadas o los niños pequeños” en un centro que ella

misma recordaba “ha estado funcionando un año completo sin dotación de personal

estable, con personal sanitario interino y refuerzos por covid”.

“La situación sanitaria de nuestra provincia es inaguantable: Líjar con una reducción

del 40% de sus consultas, Benahadux y Rioja sin servicio de pediatría, las goteras y

humedades del Materno Infantil o las urgencias desbordadas por falta de recursos

humanos en la atención primaria son solo algunos de datos del desmantelamiento de

la sanidad pública que se está llevando a cabo bajo las órdenes de Moreno Bonilla y

su equipo”, ha declarado Amate.

Tal y como han declarado desde IU Almería Provincia, “tenemos a nuestro personal

sanitario desbordado y en precario, no se puede tolerar más el maltrato institucional al

que lo están sometiendo, como tampoco es de recibo empujar a la sanidad privada a

familias que pagan sus impuestos y luchan por llegar a fin de mes, por lo que nuestra

organización estará siempre de su parte en toda lucha para devolver la sanidad

pública y de calidad al pueblo”.