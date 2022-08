Capital Javier A. García agradece en la Feria el compromiso de NNGG jueves 25 de agosto de 2022 , 21:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Caseta de ‘El Cañillo’ ubicada en el recinto ferial de Almería fue anoche el punto de encuentro de unos 200 jóvenes de Nuevas Generaciones de Almería que vinieron de todos los rincones de la provincia para participar en la fiesta de convivencia organizada con motivo de la celebración de la Feria de Almería en Honor a la Virgen del Mar, un acto en el que compartieron risas y diversión con miembros del Partido Popular que les acompañaron en estos momentos de celebración. Junto a ellos estuvieron el presidente del PP de Almería, Javier A. García, el secretario general, Ramón Fernández-Pacheco, y la alcaldesa en funciones de Almería, María Vázquez, quienes destacaron la importancia de esta formación juvenil del PP que además de ayudar al partido, reivindica las necesidades de los jóvenes almerienses. Javier A. García agradeció a los jóvenes de Nuevas Generaciones su trabajo diario en beneficio de la provincia y destacó que el Partido Popular va a seguir contando con ellos porque son un pilar fundamental en la ‘familia popular’. En este sentido recordó que muchos de ellos ya ocupan cargos de responsabilidad en sus municipios y que de cara a los próximos comicios electorales del próximo mes de mayo también integrarán listas electorales con las que el PP pretende seguir gobernando en la mayoría de los municipios almerienses. Por último, el presidente del PP de Almería animó a los jóvenes de Nuevas Generaciones a seguir disfrutando de la Feria en Honor a la Virgen del Mar, una feria que este año está siendo un éxito de participación en la caseta ‘El Cañillo’, lugar de encuentro de afiliados y simpatizantes del PP de toda la provincia. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

