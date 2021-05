Javier A. García defiende ante el Consejo de Europa el municipalismo

viernes 21 de mayo de 2021 , 11:43h

La escasa participación del municipalismo en los Fondos Next Generation y la ausencia de fondos estatales contra el COVID-19 han sido dos de las demandas del presidente almeriense







El presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García, se ha convertido en el primero de la historia de la provincia que mantiene un encuentro con representantes del Consejo de Europa. La organización internacional ha requerido su participación dentro del Congreso de Poderes Locales y Regionales para evaluar el nivel de cumplimiento de España de la Carta Europea de Autonomía Local.

En el encuentro telemático han participado la secretaria del Comité de Seguimiento de este instrumento que garantiza los derechos y obligaciones del municipalismo, Stephanie Poirel, Tania Groppi, miembro del Grupo de Expertos, y los europarlamentarios David Eray (Grupo Popular – Suiza) y Bryony Rudkin (Grupo Socialista – Reino Unido).



Javier A. García se ha hecho eco de las principales demandas para que el municipalismo, que conforman las administraciones más cercanas, pueda seguir prestando más y mejores servicios a la ciudadanía. En este sentido, ha reclamado al Gobierno un nuevo modelo de financiación local acorde a las necesidades de ayuntamientos y diputaciones.



“Necesitamos una reforma que se adapte a la realidad actual de las entidades locales y que se inspire en principios de lealtad, transparencia, colaboración entre administraciones y que atienda a la situación social, jurídica, económica e institucional que vivimos hoy. Los ayuntamientos y la diputación somos la primera administración a la que recurren los ciudadanos y necesitamos tener las herramientas y financiación para darles respuesta”, ha asegurado.



Del mismo modo, Javier A. García ha reclamado mayor transparencia y facilidades para acceder a los Fondos de Next Generation por parte del Gobierno, así como una mayor participación: “Estamos actuando a ciegas, sin conocer plazos y sin saber cómo actuar en cada momento. Lo único que queremos las diputaciones y los ayuntamientos es que nos den mayor participación de los fondos, una financiación acorde al gasto público que generan. El municipalismo necesita el 15% que le corresponde. Exigimos que se conceda a los Ayuntamientos, del entorno de 20.000 millones de euros de los 140.000 millones que va a recibir España”.



“Demandamos que los ayuntamientos y diputaciones seamos un pilar básico dentro de la cogobernanza a nivel nacional y europeo. Queremos que la financiación llegue directamente y no transferida, pudiendo ser partícipes y elegir los proyectos a ejecutar”, ha asegurado.



El presidente de Diputación ha reclamado la creación de un FONDO COVID para las entidades locales y provinciales: “Gracias a los ayuntamientos, los ciudadanos han estado protegidos frente al COVID. No hemos recibido dinero para poder afrontar gastos para proteger a la población”, ha añadido.





Europa y el municipalismo son claves para el desarrollo

Javier A. García ha incidido en la importancia de los Fondos Europeos y del municipalismo para el desarrollo del territorio. “Gracias a los proyectos financiados por Europa hemos hecho realidad grandes proyectos y estamos mejorando nuestro medioambiente con proyectos como Eficiencia Energética, Life Alchemia, Life Phoenix y EDUSI. Por ello, como administraciones más cercanas creemos que el Gobierno debía dejar una parte de estos fondos para que llegaran de forma directa a las entidades locales y diputaciones”.Por último, el presidente de Diputación ha trasladado al Comité de Seguimiento de Pacto Europeo de Autonomía Local la entrega, el compromiso y el trabajo que han desarrollado las corporaciones de los 103 municipios durante la pandemia: “Han hecho frente a la crisis con el único apoyo de la Diputación y la Junta de Andalucía. Han demostrado una gran valentía, coraje y determinación”.