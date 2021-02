Deportes John Jairo y Marta Sebastián logran el bronce en el Campeonato de Andalucía de Atletismo Absoluto jueves 11 de febrero de 2021 , 18:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Los deportistas del C.D Atletas de Almería han participado en la competición que se celebró recientemente en Antequera





No paran de llegar medallas y logros de los deportistas almerienses cada vez que salen de la provincia a competir en distintos campeonatos sea a nivel andaluz o nacional. Esta vez, el C.D Atletas de Almería ha participado recientemente en el Campeonato de Andalucía Absoluto que se ha celebrado en el Centro de Tecnificación de Atletismo de Antequera.



Con los almerienses John Jairo y Marta Sebastián han logrado subirse al podio para recoger dos medallas de bronce que les dejarán un buen sabor de boca tras la experiencia vivida, y es que, como dice el dicho, todo esfuerzo tiene su recompensa y la forma de conseguirlo está llena de emoción.



Por su parte, John Jairo, tras venir de una lesión de siete meses, ha logrado encadenar durante su participación 4 saltos magníficos en los que, uno tras otro, no sólo se ponía en puestos de podio, sino que batía una y otra vez su marca personal, para dejarla en 14,58m, hoy en día, la 7ª de España del Ranking Sub23.



La joven atleta Marta Sebastián, con 15 años, ha logrado el bronce también en triple con 11,40m. Todo un logro tras, comunicar el director y entrenador del club, Antonio Zarauz, que ha entrenado “sólo 3 semanas después de estar otras tres semanas confinada”.



Antonio, por su parte, se muestra “tremendamente orgulloso de la profesionalidad, capacidad de sacrificio y superación que tienen mis atletas y por ello, es muy emocionante ver las medallas que han logrado”.



Así, como justo premio, el director y entrenador de C.D Atletas de Almería ha comunicado que inscribirá al deportista John Jairo para la final del Campeonato de España Sub23 en la pista cubierta de Valencia. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.