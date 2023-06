Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

José Ángel Aznar asegura que “apostar por la docencia de calidad es una ventaja competitiva para la Universidad”

viernes 30 de junio de 2023 , 09:29h

El Consejo Social de la Universidad de Almería ha concedido el Premio a Innovación Docente a este profesor de Economía del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

“Lo mío es vocacional. Desde pequeño quería ser profesor y por eso no me cuesta nada hacer clases activas. Para mí estar dentro de una clase es disfrutar, y siempre me preocupo de adaptar las clases a los nuevos desafíos de la sociedad”. La pasión con la que habla José Ángel Aznar sobre su profesión le ha llevado a ganar el Premio del Consejo Social a la Innovación Docente. Doctor en Economía, Catedrático de Economía Aplicada, especializado en Economía del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, habla a los universitarios sobre cambio climático, economía circular y economía azul. “Todo un desafío para la sociedad”. El premio está dotado con 3.000 euros.





En el actual mundo tecnológico, José Ángel Aznar reivindica la labor del profesor universitario y lamenta que esté perdiendo valor en el ámbito universitario. “Hoy en día existe un sesgo hacia la investigación y se está olvidando la docencia. La progresión profesional de los profesores universitarios depende casi únicamente de la investigación, en un contexto donde cada vez hay más oferta online universitaria”. Por eso, asegura, convencido, que “en universidades pequeñas y medianas como la UAL, apostar por una docencia de calidad puede ser un elemento diferenciador y una ventaja competitiva”.

El docente no entiende que se plantee la disyuntiva entre ser un buen investigador y ser un buen profesor. “Yo considero que pueden ser dos figuras complementarias, y se crean sinergias positivas entre ellas. Por ejemplo, el profesor, a la hora de plantear sus proyectos de investigación en clase beneficia a la docencia, y también desde el otro lado, su investigación se puede enriquecer con las cuestiones que le planteen los alumnos”.

¿Y cuál es la labor del docente universitario ante unos alumnos hiperconectados? José Ángel Aznar afirma que “el profesor universitario debe hacer un esfuerzo constante por tratar de dar respuesta a las necesidades cambiantes de los alumnos. Los estudiantes tienen acceso a más información, pero desde la Universidad debemos dotarles de las herramientas para filtrar qué informaciones son científicas y relevantes para su trabajo durante la carrera. Y, por supuesto, debemos tratar de desarrollar la capacidad crítica del alumno, eso es fundamental. Yo siempre les digo a mis alumnos que deben poner en tela de juicio todo, incluso lo que yo les comento en clase”.

Hoy en día es más complejo captar el interés de los alumnos. “El profesor cada vez tiene que hacer un mayor esfuerzo para que el estudiante esté y participe en clase. Por lo tanto, debemos aportarles información actualizada, que sea útil para su desarrollo profesional y personal, y clases totalmente dinámicas. El alumno verá que asistir presencialmente a clase le aporta muchísimo y, entonces, tendremos ganada su atención”.

En el futuro la tecnología “nos permitirá una docencia más diversificada, pero siempre será fundamental la tutela del profesor que ayudará a filtrar la abundancia de recursos de información”.

José Ángel Aznar termina agradeciendo al Consejo Social de la Universidad de Almería “el haber apostado por otorgar un premio a la labor docente, porque considero que toda iniciativa que apoye la labor docente es muy importante”.

Sobre los III Premios del Consejo Social

El conocimiento es la base sobre el que se asienta el desarrollo sostenible de una sociedad. Con este propósito, el Consejo Social de la UAL creó unos premios, los ‘nobel’ de la Universidad, con diferentes categorías, con los que quiere reconocer públicamente la contribución del personal docente, investigador, de administración y servicios, y estudiantes de la UAL, así como las empresas, a la prosperidad de la Universidad y la sociedad almeriense en su conjunto. En esta línea, la presidenta del Consejo Social, Mariola Hidalgo Martínez, afirma que “queremos poner en valor el talento que existe en la UAL, y la transferencia de conocimientos a las empresas en beneficio de la sociedad almeriense”.