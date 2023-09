Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

José Luis Jaén conmueve con su voz en el Teatro Apolo

domingo 24 de septiembre de 2023 , 18:32h

En el concierto de anoche, sábado, estuvo arropado por el actor Jesús Herrera, los cantantes Sensi Falán, César Maldonado y Virginia Alves, el guitarrista Paco Rivas y el pianista Alejandro Romero

Descalzo, frente al público, sin micrófono, con el instrumento que mejor domina, la voz, tras la expectación generada en los ‘talent show’ Tierra de Talento de Canal Sur y especialmente Cover Night de TVE. Cantando ‘Puro teatro’. Así comenzó anoche, en el Teatro Apolo, su gira nacional. Pero lo suyo no es teatralidad. Es la autenticidad de una persona que ha bebido el cante flamenco desde pequeño y le ha sumado otros géneros como el jazz y son cubano en sus diferentes experiencias vitales. Es la ratificación de que el trabajo y el talento al final dan sus frutos. A él le ha llegado con 46 años, pero no lo ve con nostalgia. Todo lo contrario. “Si el éxito me hubiera llegado con 20 años estaría todo día emborrachándome, pero ha sido en un momento de mi vida que sé digerirlo, valorarlo y disfrutarlo”, confesó sobre el escenario.

Para el estreno en el Teatro Apolo se ha rodeado de sus padres, amigos, paisanos y admiradores en el patio de butacas. Y se ha acompañado de otros talentos de la provincia sobre el escenario (Sensi Falán, César Maldonado, Paco Rivas y Jesús Herrera), así como de su pareja, Virginia Alves, que conoció en el mismo concurso. Siempre apoyado al piano por Alejandro Romero. Fue una noche llena de felicidad. Y esa alegría se apreciaba en su voz, ya de por sí portentosa, y en la interpretación de las trece canciones en las que se pasea por la canción romántica, el jazz, el flamenco y los sonidos cubanos. Una voz que brota del alma, con una expresividad en la que vibra todo su cuerpo, y eso que mide 1,91 metros de altura. Impresionante.

Tras ‘Puro teatro’, siguió con la balada ‘Las simples cosas’, para de inmediato dar paso a su primer invitado, el actor Jesús Herrera, que declamó unos versos como sólo él sabe hacer. Grande con esa voz también portentosa, en su caso para el teatro. Continuó con ‘Arde’ y esa voz desgarradora y llena de sentimientos. A flor de piel. Una canción creada por Alba Reig y Marta Peláez y reinterpretada por José Luis Jaén.

La siguiente invitada fue la cantautora Sensi Falán, que retrasó un viaje para estar al lado del protagonista de la noche. Ambos han compartido ‘Alfonsita y el mar’, el homenaje a la poetisa argentina Alfonsita Storni.

Estamos casi a mitad del concierto y lanza ese éxito que traspasó fronteras y llevó su voz hasta Argentina y Uruguay. El tango ‘Garganta con arena’, que interpreta con una dulzura que conmueve. Como afirmó Chanel, uno de los miembros del jurado de ‘Cover Night, “lo tuyo es de otro planeta; es un sentimiento que te recorre toda la columna vertebral y te explota”.

Agradecimiento a Diego Cruz

El público estaba entregado a José Luis Jaén que no paró de agradecer la oportunidad que por fin le ha dado la vida de dedicarse en cuerpo y alma a la música, y fue explicando el disco en el que está trabajando, del que ya se ha subido a las plataformas digitales el primer tema, ‘Como le digo’, que cerró anoche el concierto antes de los bises, y que está grabado en Miami con nombres de contrastada reputación como Alejandro Jaén o Amaury Gutiérrez.

Esta actuación se enmarca en la programación del ‘Otoño Cultural’ puesto en marcha por el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, a cuyo concejal, Diego Cruz, agradeció el apoyo: “La gira iba a comenzar la semana que viene en Granada, pero yo dije que quería que el arranque fuera en Almería y el concejal de Cultura, Diego Cruz, que es un grande de la música, ha mostrado una gran generosidad conmigo y se ha movido rápido para que se pueda celebrar este concierto”.

Sobre el escenario ha estado acompañado al piano por Alejandro Romero, también brillante, y tras el tema ‘Remolino’, ha llegado el dúo con César Maldonado’, guitarra en mano, para escuchar la canción de autor ‘No’, reivindicativa pero llena de colores y matices.

Tras ‘Me vas a echar de menos’ y ‘Fiebre de ti’, llegó uno de los momentos más especiales. ‘Cover Night’ también significó el inicio del amor con otra concursante, Virginia Alves. Anoche la artista cantó un tema lleno de ritmo ‘Ain´t nobody’, y él le respondió con el bolero ‘Toda una vida’. Amor, amor y amor.

Recta final para escuchar la versión de ‘You are so beautiful’ con la guitarra de Paco Rivas y la voz de José Luis Jaén. ‘Cómo le digo’ cerró el concierto, que se alargó con un tema más, para el que José Luis Jaén invitó de nuevo a todos los artistas que participaron en esta brillante noche. Todos juntos cantaron el bolero cubano ‘Lágrimas negras’.

José Luis Jaén inició anoche una gira ilusionante, que seguro le confirmará como la gran voz que todos hemos escuchado en alguna ocasión en Almería, que se ha popularizado en televisión y ahora se disfrutará en los teatros y auditorios de media España.

Bebe de diferentes estilos musicales

José Luis Jaén nace en Sevilla y crece oyendo flamenco gracias a su padre José Luis “El ligero” y su primo Cristóbal García “Tobalito”, dos grandísimos cantaores nacidos en Cuevas del Becerro, Málaga. El flamenco, la copla y el carnaval inundan su vida musical hasta que a los trece años comienza a tocar la trompeta en la Banda Municipal de Música de Carboneras, Almería, de la mano de Juan Antonio Oliva.

De la banda al Conservatorio Profesional de Música de Almería, donde estudió grado medio de lenguaje musical y Trompeta. Ahí aparecieron Miles Davis y Chet Baker, que junto a Tchaikovsky, Chopin, Chick Corea, Manuel Molina, La Paquera, El Cabrero y Triana empezaron a moldear a uno de los cantantes más versátiles que a día de hoy podemos disfrutar en este país.

A los dieciséis años comienza a cantar en distintas orquestas en Almería. Con dieciocho años se traslada a Barcelona, donde trabaja durante cinco años como crooner, corista, cantante de boleros, de jazz o flamenco y crece profesionalmente gracias a compartir escenario con artistas de talla nacional e internacional. A los veintitrés años vuelve a Almería y gira durante varios años con distintas orquestas.

En 2016 crea "José Luis Jaén y amigos", su proyecto más personal con el que comienza a girar por Andalucía con su proyecto “Vengo sin rencores ni secretos”, cosechando gran éxito en cada actuación. En 2020 comienza a trabajar en la compañía de la bailaora Anabel Veloso como cantaor flamenco y ha recorrido África y Europa con distintos espectáculos.

José Luis Jaén ha sido finalista en las dos últimas ediciones del Talent Show de Canal Sur ‘Tierra de Talento’, donde ha cautivado al jurado y al público español y latinoamericano y también ha sido finalista con gran éxito en el programa “Cover Night” a nivel nacional, donde el jurado formado con artistas como Miguel Bosé y Mónica Naranjo, se han emocionado en cada una de sus actuaciones y han alabado su forma de cantar única y su poder de transmisión.