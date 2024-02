Almería Ampliar Jóvenes izaron la bandera de España en homenaje a la Legión Rafael Leopoldo Aguilera Más artículos de este autor Por domingo 18 de febrero de 2024 , 09:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Este sábado día 17 de febrero, en la sede social de la Hermandad Nacional de Legionarios de Honor, presidida por Antonio López Tarifa, se llevó a cabo el "II Sábado Legionario Infantil" con la asistencia de un centenar de personas entre jóvenes y familiares que les acompañaron para disfrutar de diversas actividades culturales estrechamente relacionadas con la Legión y nuestras Fuerzas Armadas. Tras las palabras de bienvenida del presidente López Tarifa, intervino el Teniente legionario Cirugeda, que participó activamente en la oficina permanente del Centenario en la Brigada “Rey Alfonso XIII”, II de la Legión, especialmente, en el Museo dedicado a La Legión situado en la misma Base militar “Álvarez de Sotomayor”. El teniente Cirugeda versó sobre temas relacionados sobre la seguridad y la defensa desde una perspectiva didáctica y metodológica adaptada a los discentes jóvenes presentes, haciéndoles sentir todo aquello relacionados con los valores constituciones de amor a la unidad de España, al Rey, a la Bandera, al Himno Nacional, y sobre todo palabras para fomentar el ser, sentir y vivir los valores en fomentar la cultura de la defensa. Momento de gran sensibilidad, fue el minuto de silencio que todos los presentes guardaron mostrando su apoyo y solidaridad con las familias de los guardias civiles caídos en acto de servicio en Barbate y la pronta recuperación de los heridos. También se trató de un reconocimiento a la «gran labor realizada por los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». También intervinieron a lo largo de la mañana la Legionaria de Honor Ana María Sebaquevas Moreno, que disertó desde la perspectiva solidaria de ayuda social a los compañeros de la Fundación Tercio de Extranjeros y Cáritas castrense. Asimismo, el presidente de los Reales Tercios de España, Benito López Sánchez, y el Secretario de la HNLH, Francisco A. Megías Olvera, resaltaron la Historia y Cultura Militar que proporcionan un para la reflexión y el aprendizaje, y son una muestra del compromiso de nuestras Fuerzas Armadas y, especialmente, La Legión, en compartir su herencia histórica con la sociedad civil y la comunidad local almeriense. Con el lema “juntos formamos Bandera” con respeto y veneración se llevó a cabo el siempre emotivo acto del izado de la bandera de España con el sonido del himno Nacional para homenajear la labor de las Fuerzas Armadas al servicio de la sociedad. Entre los presentes se encontraba el parlamentario andaluz Manuel Guzmán, quien destacó que, al igual que hacen las Fuerzas Armadas, la “honraremos, protegeremos y enseñaremos a nuestros jóvenes su valor e historia y estoy seguro de que muchos de ellos no olvidarán en la vida este izado”. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.