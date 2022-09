Capital Juanjo Alonso subraya el trabajo de El Acebuche por la reinserción social jueves 22 de septiembre de 2022 , 17:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El primer teniente de alcalde ha asistido a los actos con motivo de Nuestra Señora de la Merced, patrona de las prisiones, junto a la concejal Paola Laynez, que ha recibido un reconocimiento por su colaboración El primer teniente de alcalde y concejal de Presidencia, Juanjo Alonso, ha subrayado el trabajo del Centro Penitenciario de El Acebuche por fortalecer la reinserción social y ha elogiado la labor de los trabajadores para contribuir “a la paz social”. El edil ha puesto en valor la función del centro como un espacio para “el mantenimiento y la restitución del equilibrio social” y lo ha hecho durante los actos que se han celebrado con motivo de Nuestra Señora de la Merced, patrona de los funcionarios de prisiones. Una conmemoración que también ha contado con la participación de la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, que ha recibido un reconocimiento por su implicación; el representante de la Subdelegación del Gobierno en Almería, Antonio Hernández; el delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García; el jefe de la Brigada de la Legión, Melchor Marín; y el director del centro, Miguel Ángel de la Cruz, quien ha invitado a los internos a “aprovechar las oportunidades que ofrece el centro y crecer como personas”. Juanjo Alonso ha subrayado la importancia de los proyectos con los que el Ayuntamiento ha colaborado, entre ellos el Banco del Tiempo y las numerosas actividades para “dotar de un sentido positivo y social la actividad y los fines de este centro”. En este sentido, ha señalado que “todos tenemos la obligación de explicar que la prisión no es el final de un proyecto de vida, sino el inicio de un nuevo modo de enfrentarse a la realidad”. El edil ha resaltado el trabajo del personal, especialmente en los programas de rehabilitación, talleres y el fomento de buenas prácticas: “Gracias a los que ayudáis a que, quienes están privados de su libertad, no estén privados de su dignidad”. Además, ha asegurado que los centros penitenciarios “deben ser centros vivos, activos y dinámicos que proporcionen una oportunidad de futuro”. Previamente, Miguel Ángel de la Cruz ha afirmado que “detrás de cada uno hay una historia compleja, pero aprovechad las oportunidades para que, cuando volváis al mundo libre, lo hagáis siendo mejores”. Asimismo, ha reconocido el trabajo del personal “porque es fundamental para la buena marcha del centro”. Por su parte, Antonio Hernández ha elogiado la labor de los funcionarios puesto que “vuestro esfuerzo es desconocido y pasa inadvertido porque se desarrolla en un entorno separado de la sociedad; la tarea no es fácil y exige cualidades como la empatía o el optimismo”. Finalmente, se han entregado diversos reconocimientos en forma de menciones honoríficas a colaboradores, internos y profesionales penitenciarios, antes de concluir con una actuación musical. El Centro Penitenciario de El Acebuche cuenta actualmente con una población reclusa en torno a los 900 internos, más de 300 trabajadores, personal de seguridad y más de un centenar de voluntarios y colaboradores. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

