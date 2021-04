Deportes Juanjo Segura visita el Centro META y valora “su apuesta por el deporte y la salud” jueves 29 de abril de 2021 , 16:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal de Deportes acude a esta instalación de entrenamiento personalizado que ofrece ejercicios con seguridad



La pandemia de la covid-19 ha puesto en valor la salud y, sobre todo, la importancia de hacer actividad física ya sea al aire libre como en instalaciones cerrada. Por esto, son muchos clubes y centros de entrenamiento los que apuestan por la motivación de la población almeriense para iniciar su camino por la vida saludable.



Es el caso de META, un centro de entrenamiento personalizado y de grupos reducidos (de seis personas) con dos años de vida, que tiene el objetivo de ofrecer la excelencia en sus servicios a través de expertos en ejercicio físico, que basan su trabajo en la profesionalidad y el rigor científico.



El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha visitado la instalación con la compañía de Gema Sánchez, fundadora y entrenadora de META y Rocío Payán, entrenadora de este y ha comprobado la calidad del centro. Asimismo, les ha trasladado el apoyo “del Ayuntamiento y del Patronato Municipal de Deportes por apostar por el deporte, en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo. Animo a todos los almerienses a que conozcan los beneficios de la práctica deportiva y que sigan ganando en salud”.



A su lado, Gema Sánchez, fundadora de META, ha declarado que “el movimiento es salud, tenemos que cuidarnos más y los almerienses están cada vez más concienciados”. De esta forma pone en valor el ejercicio puesto que “es una de las mejores herramientas y medicamentos, no hay que pensárselo y en este tipo de centros, somos especialistas en diferentes patologías, lesiones o perdidas de peso, y podemos ayudar a los almerienses”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

