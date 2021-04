Junta y Ayuntamiento planifican los centros educativos en Roquetas de Mar

El alcalde, Gabriel Amat, se ha reunido esta mañana con el delegado de Educación de la Junta, Antonio Jiménez, para tratar sobre la situación de cada uno de los centros









El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, y el delegado territorial de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía en Almería, Antonio Jiménez Rosales, han mantenido esta mañana una reunión para poner en común los avances en los centros educativos de Roquetas de Mar y las necesidades en las que ambas instituciones trabajan de manera conjunta.



En primer lugar, el delegado ha confirmado que se encuentra ya preparado el expediente para licitar en fechas próximas la redacción del proyecto para la construcción del IES Las Salinas, una de las mayores demandas del municipio.



Tanto Amat como Jiménez han remarcado la total colaboración que ambas instituciones están llevando a cabo para ampliar de manera significativa la oferta educativa del municipio y dar respuesta al crecimiento poblacional. En este sentido, han puesto en valor la cesión que realizó para este curso el Ayuntamiento a la Delegación del patio trasero de la Escuela Municipal de Música para la ubicación de aularios temporales del IES El Parador.



Además, la Junta cuenta ya con la licencia de obras para el cerramiento de los porches del mismo IES que permitan su ampliación, inversión que también está prevista iniciar a la mayor brevedad. Sobre la construcción de un nuevo centro o ampliación del existente con un nuevo edificio, el alcalde ha explicado que el solar anexo existente forma parte del Z-SAL-01, por lo que se podría ceder en el momento en el que se inicie la urbanización de este sector. No obstante, el Ayuntamiento trabaja ya sobre otros solares cercanos.



También en El Parador, alcalde y delegado han tratado sobre el colegio Francisco Villaespesa, con cuya AMPA mantuvo ayer una reunión el concejal roquetero de Educación, Juanjo Salvador, y la posibilidad de que la Delegación solicite también al Ayuntamiento espacio para un nuevo CEIP.



En este ámbito, han recordado que ya se ha aprobado en pleno la cesión de otro solar para la ampliación del CEIP Torrequebrada. Igualmente, el Ayuntamiento ha ofrecido a la Junta un solar de equipamiento en La Gloria para la construcción de un nuevo colegio, por lo que previsiblemente en próximas fechas aumente considerablemente la oferta de plazas para Infantil y Primaria en toda la zona, que beneficiará a las familias de El Parador.



También en La Gloria, se estudia la posibilidad de un terreno, sobre el que se está actualmente informando a nivel técnico, para la construcción de un nuevo instituto.



En Las Marinas, se ha cedido ya espacio para un nuevo instituto, cuya construcción se encuentra en la programación de infraestructuras de la Delegación de Educación.



Por último, ambos representantes han examinado distintas posibilidades para la cesión de espacio en Las Lomas-La Molina, zona en la que se está actualmente trabajando en el expediente desde el Área de Urbanismo municipal, dado que la zona inicialmente escogida es objeto de una innovación.



El alcalde ha subrayado así la total disposición del Ayuntamiento para dar respuesta a las necesidades de espacio que solicite la Delegación de Educación, “tal como se ha hecho siempre, también con el anterior gobierno de la Junta de Andalucía, ya que a veces no recordamos que precisamente fue el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y este alcalde el primero de toda Andalucía en firmar con la Junta un convenio para adelantar las inversiones con fondos municipales y construir centros educativos, como ocurrió con el IES Carlos III, que fue el primero de toda Andalucía, al igual que se adelantó para los centros de salud, o se ha pagado la mitad de la inversión para la Variante y el Ayuntamiento ofreció financiar de manera íntegra el Hospital. Por lo que quien diga que este Ayuntamiento no colabora con las instituciones, sean del color que sean, miente”.



Por su parte, el delegado de Educación y Deporte ha manifestado al alcalde su "firme compromiso por llegar a los acuerdos necesarios entre ambas administraciones con el objetivo de ofrecer una respuesta lo más rápida y eficaz posible a los problemas de escolarización que presenta el municipio" . En esta línea, Jiménez ha destacado que "además de las actuaciones ya previstas, que se encuentran en distintas fases de proyecto, en el Plan de Infraestructuras 2021 hemos aprobado la construcción de un nuevo IES en Aguadulce, así como la ampliación del CEIP Torrequebrada y el IES El Parador".