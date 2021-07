Kutxi Romero actuará en Almería con su gira más personal

sábado 03 de julio de 2021 , 10:46h

El vocalista y letrista de Marea actuará en el Recinto de Conciertos del Ferial la noche antes de que comience la Feria de Almería





Su barba, su sombrero, su figura, su voz y su forma de escribir son inconfundibles para el rock de nuestro país desde que con su banda Marea se estrenara discográficamente allá por 1999. Kutxi Romero transita por la senda del rock y la poesía desde entonces, despachando una decena de discos con su grupo, varios poemarios y, también, afianzando una senda alternativa en solitario, como atesora con un par de discos y, sobre todo, con una impresionante colección de conciertos en los que está escoltado por su primo Juanito Lorente y El Pete. Así, el navarro actuará en Almería el próximo 19 de agosto, jueves, un día antes de que dé comienzo la Feria, en el Recinto de Conciertos del Ferial.



Tras haber brindado junto con Juanito y El Pete hasta 47 conciertos, sin haberse suspendido ninguno, desde que el 31 de octubre de 2020 arrancara con esta nueva gira, Kutxi Romero es a día de hoy el artista español que más ha actuado en directo en las actuales circunstancias sanitarias. Romero volverá a Almería dos años después de actuar con Marea el 22 de agosto de 2019, en el marco de la gira de presentación de ‘El Azogue’, disco con su banda.



La cita comenzará a las 22.00 horas forma parte de la programación de verano del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería. Las entradas estarán a la venta en los próximos días en la web www.almeriaculturaentradas.es y taquilla municipal del Teatro Apolo, así como también en la página web www.crashmusic.es. Tendrán un precio de 22 euros más gastos de distribución.





Biografía de Kutxi Romero



Además de ser el fundador de Marea, Kutxi Romero tiene editados varios discos bajo su firma solista. El primero fue un ‘Encuentro Cantautores 1998’ grabado por ganar un certamen cuyo premio dedicó a invertir en la banda. En 2009, lanzará un disco de flamenco – rock junto a Jatajá llamado ‘Raigambre’. En 2013 se edita un doble recopilatorio de parte de sus colaboraciones con otras bandas (que se cuentan por cientos) y en 2014 se publica un directo junto al desaparecido cantante y guitarrista de Barricada, Boni, y Aurora Beltrán (Tahúres Zurdos) en el solidario ‘Concierto por el Dravet’.



En 2016 vería la luz ‘No Soy De Nadie’, su primer disco ‘convencional’ en solitario, con una decena de temas reconocibles pero mucho más personales que con Marea. Además, tiene hasta cinco libros con su firma: ‘León manso come mierda’, ‘Las moscas lo devorarán todo’, junto a Sor Kampana, ‘El carretero cosaco’, ‘Allanamientos’ y ‘La sangre al río’, que también comparte con Kike Suárez.



Por otro lado, Marea es una banda de rock fundada por Kutxi Romero en Berriozar, Navarra, el día 24 de diciembre de 1997, siendo sus componentes desde entonces Kutxi Romero, como letrista y cantante; Kolibrí Díaz y César Ramallo a las guitarras; Eduardo Beaumont “Piñas” al bajo y segunda voz; y Alén Ayerdi a la batería.



El primer nombre del grupo fue La patera, y bajo dicha denominación grabaron en 1999 su primer disco, en un principio autoeditado, titulado ‘Marea’. Es al ir a registrar el nombre de la banda cuando descubren que no pueden hacerlo porque la marca ya es propiedad de otro grupo, por lo que deciden llamarse Marea. Finalmente, dicha grabación sale a la calle con el título de ‘La patera’, bajo el auspicio de la multinacional RCA, sello que les propone hacer una mini gira con el grupo sevillano Reincidentes, realizando conjuntamente una docena de conciertos que les permite salir de Navarra y darse a conocer al público estatal.



Después de ciertas discrepancias con RCA, el grupo rompe contrato en el año 2000, firmando para el siguiente trabajo con GOR, sello navarro independiente que publicará su segundo álbum, ‘Revolcón’ (reeditado en 2017 por El Dromedario Records). No tardan en aparecer los problemas con la nueva discográfica, por lo que se ponen otra vez a la labor de buscar sello para editar su siguiente trabajo. Es así como recalan en la multinacional DRO, con la que publican en 2002 ‘Besos de perro’, su tercer disco. El álbum se graba bajo la supervisión y producción de Iñaki “Uoho”’ Antón.



‘Besos de perro’ llega a ser disco de oro por primera vez en la historia del grupo (distinción que alcanzarán a partir de ahora todos sus trabajos), y, desde el mismo momento de su salida, hace que el grupo explote y se consolide definitivamente en la escena, llevándole a protagonizar una gran gira que concluirá en diciembre de dicho 2002. Llegados a este punto, deciden tomarse un descanso hasta la publicación de su siguiente álbum, ‘28.000 puñaladas’, que verá la luz en 2004. Disco de platino desde su misma fecha de salida, de su mano se embarcan en una nueva gran gira que se extiende hasta 2005. Una vez concluida, y tal y como hicieran tres años antes, protagonizan un nuevo parón en su actividad pública, nuevamente de dos años de duración.



A una con 2007, la banda comienza a trabajar en el llamado a ser su quinto álbum, ‘Las aceras están llenas de piojos’. Con el mismo, publicado en primavera, protagonizan nuevamente un espectacular tour, cruzando por primera vez el océano Atlántico y llegando a países como Argentina, Uruguay o Chile. Ya en 2008, y tras concluir la gira, se edita el disco en vivo ‘Las putas más viejas del mundo’, grabación que no presentarán en directo, tomándose un nuevo descanso (algo ya habitual en el proceder del grupo), que se prolongará hasta 2011, momento en el que se lanza ‘En mi hambre mando yo’, disco que nuevamente les lleva a girar por España y el continente americano hasta finales de 2012.



En primavera de 2019, y tras más de seis años sin actividad, Marea presenta ‘El azogue’, su séptimo disco que le lleva a protagonizar una de las giras más multitudinarias del aquel año, haciendo escala el 22 de agosto en Almería.