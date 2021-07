Kylie Alcoba: “El 65 % de las víctimas de trata son niñas y mujeres"

jueves 22 de julio de 2021

La segunda jornada del Curso de Verano 'Trata de seres humanos: negocio, explotación e intervención con víctimas menores de edad' ha contado con la participación de Kylie Alcoba, responsable de programas de ACNUR, quien ha hablado sobre ' Migraciones y codesarrollo en un mundo global. Inmigración clandestina y trata de personas'









El municipio de Purchena se ha convertido desde ayer en un foro de encuentro y debate sobre la trata de seres humanos, centrándose en los menores de edad. En esta segunda jornada, Kyle Alcoba Wright, responsable de programas ACNUR, ha sido una de las protagonistas con la conferencia 'Migraciones y codesarrollo en un mundo global: Inmigración clandestina y trata de blancas'



La ponente, que ha trabajado como funcionaria internacional en ACNUR desde el 2008 tanto en África como en las Américas, en la actualidad me encuentro de excedencia. "Con la ponencia he querido dar un panorama sobre el contexto global de desplazamiento forzado y el vínculo entre la trata de personas y la protección internacional, como consecuencia de situaciones de conflicto, violencia generalizada, y violaciones de derechos humanos".



Se trata de situaciones vigentes, pese a los avances sociales, que vulneran los derechos de las personas y las lleva a situaciones límite. "Según el informe Tendencias Globales del 2020 del ACNUR, Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, hay 82.4 millones de personas desplazadas en el mundo de las cuales 26 millones son personas refugiadas (el 48 por ciento son menores de edad)".



Además, Kylie Alcoba arroja otros datos que ponen en evidencia la gravedad de un problema global del que las mujeres salen peor paradas. "El Reporte Global sobre Trata de personas del 2020 (UNODC) recoge que el 65 por ciento de las víctimas de trata son niñas y mujeres, y el 50 por ciento de las víctimas fueron tratadas con fines de explotación sexual".



Para frenar estos dos fenómenos (la migración clandestina y la trata de personas) la ponente explica que es necesario asegurar "un abordaje integral de la realidad desde la prevención, como la identificación y la respuesta. Ambos fenómenos están estrechamente ligados con la situación de pobreza extrema y de violaciones de derechos humanos en los países de origen".



En este sentido, asegura que hay atacar el problema desde su origen. "No solo hay que seguir fortaleciendo los marcos legales y protocolos de actuación tanto en el origen, la ruta y los países receptores, sino además buscar la solución en los países de donde salen dichas personas para evitar que emprendan rutas tan peligrosas que las convierten en mercancías. Nadie sale de su país o arriesga su vida y la de sus hijos voluntariamente".



Kylie Alcoba ha sido la primera ponente de este jueves, pero el curso además ha abordado otros temas como 'La trata de personas: aproximación cinematográfica y realidad', a cargo de Rosa Reyes, letrada y responsable del proyecto Costas de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado y Abel Lacalle, profesor asociado de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Almería.



En la jornada de esta tarde habrá un coloquio con la documentalista, escritora y experta en trata de seres humanos, Mabel Lozano, tras la proyección de su documental 'Biografía del cadáver de una mujer', ganador del Premio Goya al Mejor Corto Documental en 2020. Tras ella, se celebrará el 'Taller de buenas prácticas centros de acogida en el municipio de Purchena. Centro de El Valle: la intervención educativa con menores extranjeras no acompañadas', a cargo de Juan Miguel Tortosa, alcalde de Purchena y Ana Padilla, directora del centro de protección menores El Valle, Interprode.