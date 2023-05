Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía certifica cuatro explotaciones de Almería miércoles 17 de mayo de 2023 , 16:02h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El delegado territorial de Salud y Consumo en Almería ha hecho entrega de los certificados de calidad a unidades del Hospital Universitario de Poniente, del Área de Gestión Sanitaria Norte y del Distrito Almería Cuatro unidades sanitarias de la provincia de Almería han recibido hoy la certificación de calidad de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), entidad perteneciente a la Consejería de Salud y Consumo encargada de impulsar la calidad y la mejora continua en el sistema sanitario. Se trata de las unidades de Medicina Interna y de Pediatría del Hospital Universitario Poniente, de la unidad de atención primaria de Tabernas, del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, y de la Unidad de Formación Continuada del Distrito Almería. El acto de entrega de los certificados se ha celebrado hoy en la Delegación Territorial de Salud y Consumo y ha sido presidido por el delegado territorial del ramo en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, acompañado por el director de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, José Ignacio del Río Maza de Lizana. Al acto han asistido, además, los responsables de los centros y unidades certificadas, así como de una representación de sus equipos directivos y de las unidades de calidad. A través del proceso de certificación de la ACSA, estas unidades han demostrado su compromiso con la excelencia y la mejora continua del servicio que ofrecen a la ciudadanía, garantizando que su actividad se ajusta a los criterios de calidad definidos en los manuales de estándares de esta entidad certificadora. Estos criterios evalúan aspectos referidos a la organización de la actividad, la accesibilidad y continuidad de la atención, los derechos de los usuarios o la seguridad de los procesos. Además, a través de la autoevaluación que las unidades han realizado sobre estos estándares, ratificada en unas visitas de evaluación, el proceso de certificación ha representado una oportunidad de aprendizaje y crecimiento, que ha permitido identificar y desarrollar acciones de mejora que impactan directamente en la calidad del servicio que estas unidades ofrecen a la ciudadanía. Certificación de calidad de la ACSA La certificación de estos centros consolida la apuesta por la calidad y la certificación de los servicios sanitarios en la provincia de Almería, que cuenta actualmente con 59 unidades y centros certificados. Entre ellas, figuran 23 unidades de atención hospitalaria, 10 unidades de atención primaria, 11 centros de atención infantil temprana, cinco servicios de urgencias y emergencias, cinco unidades de formación continuada, dos hospitales, dos laboratorios clínicos y un centro de transfusión. La Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía es una entidad de evaluación y certificación que pertenece a la Consejería de Salud y Consumo y está integrada en la Fundación Progreso y Salud. Su actividad de certificación se dirige a los centros y unidades sanitarias y de servicios sociales, a las competencias de los profesionales sanitarios y a la formación continuada, según el modelo de certificación del Sistema Sanitario Público de Andalucía, buscando siempre la excelencia en la atención sanitaria y favoreciendo una cultura de la mejora continua. Los estándares de la ACSA para la certificación de centros y unidades están reconocidos por organismos de acreditación nacional e internacional como la ENAC o la International Society for Quality in Healthcare (Isqua). Para más información sobre la ACSA: www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

