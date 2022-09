Capital La alcaldesa firma cuatro convenios con entidades sociales miércoles 07 de septiembre de 2022 , 15:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María Vázquez destaca que “damos un paso más en la erradicación de la pobreza y en mejorar la calidad de vida de los más débiles” y elogia el trabajo de los voluntarios, “que dedican su tiempo a ayudar a los demás” La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha firmado este martes cuatro convenios con entidades sociales cuyo objetivo principal es proteger a los colectivos más vulnerables de la ciudad. Los acuerdos permitirán el desarrollo de proyectos que afectan directamente a la calidad de vida de personas sin hogar, enfermos de alzheimer, mayores o personas sin recursos. En concreto, los convenios servirán para llevar a cabo distintas iniciativas a través de la Asociación para la Investigación y Desarrollo del Crecimiento Humano; la Asociación de Amigos de MHS; la Asociación Amigos de Alzheimer y otras Demencias de Almería, y la Fundación Banco de Alimentos. Cuatro proyectos que fundamentalmente persiguen mejorar el bienestar y las condiciones de las personas más necesitadas. Acompañada por la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, Vázquez ha puesto en valor el apoyo del Ayuntamiento puesto que “damos un paso más en la erradicación de la pobreza, en mejorar la calidad de vida de los más débiles y en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible”. La regidora ha explicado que, gracias al respaldo municipal, se realizarán “talleres de envejecimiento activo, reparto de alimentos, acciones para quienes padecen alzheimer, además de ofrecer un hogar a quienes no lo tienen”. Asimismo, ha querido agradecer el trabajo de los voluntarios que “dedican su tiempo, su dinero y su esfuerzo a ayudar a los demás”. El primer proyecto se ha suscrito con Amigos de MHS con el fin de facilitar el acceso a un hogar a las personas en riesgo de exclusión social, un objetivo que se materializará a través del proyecto “Almería: todos con hogar”. Cayetano Galera, presidente del colectivo, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que ofrezcan las viviendas vacías, “nosotros la arreglamos y la alquilamos porque es necesario que las familias tengan una vivienda para acceder a una vida digna”. Entre otros, los fondos se destinarán a sufragar gastos básicos de alimentación, luz y agua. Las personas mayores de 55 años son los destinatarios del proyecto “Viviendo post-Covid, viviendo tras la pandemia”, que desarrolla la Asociación para la Investigación y Desarrollo Crecimiento Humano. Están previstos talleres y charlas para combatir la soledad, mejorar la salud mental y fomentar la interacción social. Remedios López, profesora titular del Área de Enfermería, Fisioterapia y Medicina de la Universidad de Almería, ha señalado la necesidad de “llevarles calidad de vida desde el punto de vista físico y psicológico con charlas participativas que les aporten herramientas emocionales para afrontar los problemas”. Por otra parte, las personas que padecen alzheimer recibirán una terapia personalizada, lo cual redundará en su bienestar del día a día. La presidenta de Amigos de Alzheimer y otras Demencias de Almería, Esther Fernández, ha reconocido que el convenio “es un balón de oxígeno para nosotros y una ayuda muy importante para las familias”. La Fundación Banco de Alimentos es la beneficiaria del cuarto convenio que fundamentalmente se ejecuta para facilitar la aportación de alimentos a personas sin recursos. En este sentido, el vicepresidente del colectivo, Luis Docavo, ha asegurado que “cubrimos las necesidades básicas de ciudadanos con dificultades y de momento vamos superando la inflación que no está afectando”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

