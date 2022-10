Es una información de noticiasdealmeria.com Capital La alcaldesa reconoce la labor de la Guardia Civil miércoles 12 de octubre de 2022 , 19:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia María del Mar Vázquez participa en el acto institucional de la Benemérita en el Día de la Fiesta Nacional noticiasdealmeria.com La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, se ha sumado este miércoles al acto institucional de la Guardia Civil con motivo de la celebración de su patrona, la Virgen del Pilar. Una festividad que se celebra cada 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, y honra a la patrona de la Benemérita, la Virgen del Pilar, que este año ha recuperado en la Comandancia el formato habitual, después de los dos años condicionados por la pandemia. En el acto, al que han asistido diferentes autoridades civiles y militares, la Guardia Civil ha hecho entrega de las condecoraciones al personal del Cuerpo y personal civil por sus méritos. Este año, se ha impuesto la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil al general de la Brigada Rey Alfonso XIII de la Legión, Melchor Marín Elvira. También se han entregado las Cruces del Orden del Mérito con distintivo Blanco al coronel Jefe del Tercio Don Juan de Austria tercero de la Legión, Enrique Gomáriz; la fiscal Antidroga de la Audiencia Provincial de Almería, María de los Ángeles Pérez; al comisario jefe de la Unidad de Coordinación Operativa Territorial (UCOT) de la Policía Nacional, Pedro Simarro; al jefe provincial de la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera, Francisco Javier Sánchez; y a Hilouana Akian, personal laboral que trabaja en la Comandancia de la Guardia Civil de Almería. Posteriormente, se ha reconocido la labor de la Delegación de la Fundación Márgenes y Vínculos por su trabajo junto a la Guardia Civil para proteger a los niños dentro de los procesos penales. No obstante, uno de los momentos más emotivos se ha vivido con el homenaje a los guardias civiles que dieron su vida cumpliendo con su deber, a la vez que se ha entonado el himno de la Benemérita. El acto ha concluido con el desfile de la Unidad de Honores. A todos ellos les ha trasladado la alcaldesa su felicitación “por la excelente labor que desempeñan al servicio de la sociedad almeriense y el prestigio que han logrado a lo largo de los años por su trabajo impecable para proteger a los ciudadanos”. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

