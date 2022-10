Es una información de noticiasdealmeria.com Opinión La Alcazaba, el monumento de todos Diego Cruz Más artículos de este autor Por sábado 15 de octubre de 2022 , 12:04h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La rehabilitación del Conjunto Monumental de la Alcazaba hace tiempo que pasó de las palabras a los hechos. Estamos de enhorabuena porque al fin se está poniendo en valor el principal monumento de la provincia y, por ende, de la ciudad. Debemos recordarlo porque no siempre ha sido así, durante muchos años ha estado en el olvido. Pero afortunadamente para los almerienses eso forma parte del pasado. Más allá de las numerosas actuaciones que se han desarrollado durante los últimos cuatro años por más de tres millones de euros, las inversiones siguen llegando. Otros 7,4 millones de euros vendrán a la ciudad, de la mano del gobierno de Juanma Moreno, para restaurar todas las murallas. Además, se van a mejorar el sistema de riego, la iluminación y la vigilancia de nuestra fortaleza. Una gran noticia para la ciudad y también para Andalucía porque la Alcazaba es el monumento de todos. De los almerienses, que nos sentimos orgullosos de nuestro patrimonio histórico y cultural; y de quienes nos visitan para disfrutar de uno de nuestros grandes atractivos. Y puesto que es un emblema, todos tenemos que arrimar el hombro para darle el lugar que merece. Por eso, desde el Ayuntamiento no somos ajenos y también estamos actuando en el entorno. La rehabilitación paisajística del Parque de la Hoya y del Cerro de San Cristóbal es nuestra gran apuesta. Lo tenemos muy claro: queremos un entorno de primera para un monumento de primera. Son actuaciones complementarias que, unidas a la transformación de la Plaza de la Administración Vieja y las inmediaciones del Hospital Provincial, entre otras mejoras de plazas y calles, están contribuyendo a la transformación del Centro Histórico de la ciudad. Lo hacemos no solo porque es necesario, sino porque creemos en el potencial de la capital como destino turístico. Además de la gastronomía, el clima, las playas y nuestra gente, tenemos una herencia cultural muy valiosa que debemos cuidar entre todos. Proteger nuestra historia es, en cierto modo, una forma de avanzar hacia el futuro. Porque es seña de identidad y define el origen de nuestra tierra. En definitiva, apostar por el patrimonio es generar oportunidades y favorecer el desarrollo de Almería. Y es que no olvidemos que los avances, en cualquier ámbito de la vida, se consiguen con la suma de voluntades y ahora, afortunadamente, hay voluntad y presupuesto para ello. noticiasdealmeria.com:.. Diego Cruz Rockero y concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería 21 artículos Todos los firmantes Valora esta noticia 0 ( 0 votos)