La almeriense Laura Diepstraten representará a España en el Concurso Europeo Euro-Low Vision

viernes 07 de mayo de 2021 , 13:04h

Ha sido elegida entre 30 aspirantes nacionales con la canción ‘Otra visión’, compuesta e interpretada por ella

La joven almeriense Laura Diepstraten, de 14 años y ciega de nacimiento, ha sido seleccionada para representar a España en la fase internacional del Concurso Musical Euro-Low Vision, una especie de ‘Eurovisión’ para músicos ciegos y deficientes visuales, con la canción ‘Otra visión’, compuesta por ella misma. La interpreta a piano y voz, y en ella narra cómo ha aprendido a mirar de forma diferente al resto de la gente, según la propia letra de la composición.



El certamen Euro-Low Vision es una iniciativa de la organización Views International, en colaboración con la Federación Alemana de Ciegos y Deficientes Visuales, para estimular y dar a conocer las creaciones de las personas ciegas o con discapacidad visual grave que se dedican a la música. A través de organizaciones nacionales colaboradoras, se selecciona una canción de cada país participante para concurrir a la final europea, que tendrá lugar el próximo 21 de mayo en una gala virtual retransmitida a través de Youtube. En esta final competirá cerca de una veintena de países de Europa entre los que figuran Francia, Alemania, Chequia, Rusia, Lituania o Reino Unido.



En España, la ONCE convocó la fase nacional de este concurso para elegir a su representante, una convocatoria a la que han concurrido 30 propuestas de los más variados estilos musicales y procedentes de prácticamente toda la geografía nacional. El jurado, presidido por el director general adjunto de Servicios Sociales para Personas Afiliadas de la ONCE, Andrés Ramos, y formado por experimentados profesionales de la música, ha elegido por unanimidad la canción de la joven después de una profunda deliberación, en la que ha destacado la calidad de los trabajos presentados. Según declara Mª José Sánchez, jefa del Departamento Cultural de la ONCE y secretaria del jurado, “la canción de Laura Diepstraten tiene alma, y ella transmite una intensa emoción al interpretarla. Desde el principio apuntaba a ganadora”.



Mirar siendo ciega

Una carrera musical en potencia

En su composición, Laura explica su forma de mirar siendo ciega. “Tengo que tocar para poder imaginar lo que se observa”, dice la letra. “Pocas personas pueden ver así, hay que imaginar para poder mirar, con otra visión, que está ausente. Hay que soñar, volar, imaginar para poder observar lo que otros pueden ver con solo mirar”, canta en otro momento.Laura nació ciega en Pulpí, localidad almeriense donde cursa en la actualidad 3º de la ESO en el I.E.S. Mar Serena, estudios que compagina con 3º de grado profesional de piano en el Conservatorio ‘Narciso Yepes’ en Lorca (Murcia). Con solo ocho años, Diepstraten ganó el Concurso Musical de la ONCE en la modalidad de solista, por su interpretación de la canción de Malú ‘Blanco y Negro’, y con 11 participó en el programa ‘La Voz Kids’ como concursante del equipo de Rosario Flores.Se declara admiradora de Pablo López, Malú, Antonio Orozco y Pastora Soler, aunque reconoce que no se ha inspirado en nadie a la hora de componer esta canción, que tendrá una proyección internacional tan importante. “Fue un día en mi casa, estaba yo muy tranquila y me salió la canción de repente –explica-. Muchas veces las canciones van un poco hacia ti y, en este caso, vino hacia mí, me salió sola y la verdad es que estoy muy contenta con el resultado”. Cuenta que la inspiración para la letra y la música llegó simultáneamente. “Salió todo a la vez, me puse en el piano, toqué unos acordes, unas melodías y me salió como una canción sola. Hay canciones que salen así sin explicación”.Laura reconoce que no pensó que pudiera ganar. “Nunca lo pensé”, dice. Participé porque me gustan los concursos y es una experiencia muy guay, para pasármelo bien, y cuando me enteré no me lo podía creer”, afirma. La joven se declara también una fan de Eurovisión, festival que ha visto en todas sus ediciones desde que es pequeña y en el que aboga por que haya personas ciegas representando a su país. “Un Festival con millones y millones de espectadores debe reflejar una diversidad muy grande”, dice.La maestra del equipo educativo de la ONCE que atiende a Laura desde hace tres años, Marisol Rivera, augura una carrera musical llena de éxitos para su alumna. “Es una niña preciosa, muy inteligente y me ha enseñado muchísimo como maestra”, asegura. Ella fue la primera alumna ciega que atendió y le facilitó el trabajo desde el primer momento, explica. “Quiere hacerlo todo, exige todo, y me lo puso muy fácil. Buscábamos juntas la forma de hacerlo y yo he sido simplemente sus ojos”, cuenta. A juicio de la maestra, Laura es una alumna muy responsable, estudiosa y autoexigente. “La música no es un hobby, es su vida, se lo toma muy en serio. Espero que llegue lejos y se lo merece porque se lo está currando muchísimo, tiene la capacidad y el arte y la magia, tiene mucho alma. Soy una de sus primeras fans”, concluye.La cantante confía en poder terminar sus estudios en el Conservatorio para seguir componiendo en un estilo propio. “Mi sueño es siempre dar un concierto y que la gente cante mis canciones”, asegura.De momento, la joven espera que muchas personas puedan escuchar y cantar su canción ‘Otra visión’ el próximo 21 de mayo en la final de Euro-Low Vision, donde se medirá al resto de participantes europeos.