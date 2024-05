Provincia Ampliar La Antorcha de las Letras lleva la magia de la lectura a Vícar Las actividade scelebrada sen la Envía han gozado de un gran apoyo y continúan estos eías en La Gangosa miércoles 15 de mayo de 2024 , 19:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La XXIV Antorcha de las Letras, que ya afronta su cuarta semana, continúa recorriendo cada rincón del municipio compartiendo la magia de la lectura con todos los vecinos y vecinas. Así, tras su paso por Puebla de Vícar, Las Cabañuelas y La Envía, la llama de la antorcha circula en estas jornadas por el barrio de La Gangosa. Las actividades celebradas la pasada semana en el entorno de La Envía concluyeron con gran éxito de participación caracterizándose, además, por tratarse de propuestas originales y cargadas de emoción. Destaca la inauguración en la tarde del martes día 7 del ‘Camino de la Felicidad’, diseñado con mimo y pensado para el disfrute de vecinos y visitantes. Este sendero, apto para todos los públicos por la sencillez de su recorrido, comenzó a gestarse tras la pandemia gracias a la iniciativa vecinal y el apoyo del Ayuntamiento de Vícar. De esta forma, tras su planificación, diseño, arreglo y ornamentación, el ‘Camino de la Felicidad’ ofrece un agradable recorrido al aire libre donde los senderistas encontrarán diferentes plantas, decoraciones en madera o frases motivadoras. El culmen de esta propuesta se encuentra en la llegada a una pequeña cueva donde se han depositado varios libros que los visitantes podrán tomar prestados libremente así como intercambiar por otros títulos; y la llegada, al final del recorrido, a un fantástico mirador. De esta forma, el ‘Camino de la Felicidad’ se presenta como la oportunidad de disfrutar de un entorno natural, con grandes vistas y descubrir nuevas obras literarias a la par que se practica deporte. A la cita del día 7 se sumó, el miércoles día 8, la presentación del libro ‘Estaba escrito’ de Isabel González Lázaro, vecina de la Envía. Una cita que contó con un enorme apoyo por parte de vecinos, familiares, amigos y lectores curiosos interesados en conocer la obra. Durante el encuentro, que tuvo lugar en la Biblioteca de La Envía, la autora expuso a los asistentes cómo ha sido la tarea de escribir su primera novela, qué le ha inspirado, cuáles son los personajes principales e, incluso, adelantó la proximidad de una segunda parte. La Antorcha de las Letras es una iniciativa cultural-educativa del Ayuntamiento de Vícar puesta en marcha hace más de dos décadas y que cada año consigue llegar a todos los núcleos de población así como a sectores de todas las edades. Es una actividad que responde, como el resto de acciones llevadas a cabo a lo largo del ciclo, al compromiso del consistorio con la ciudadanía desde su condición como Ciudad Educadora, Ciudad Amiga de la Infancia y Capital de la Cultura Urbana, entre otras. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

