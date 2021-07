Capital Ampliar La asistencia veterinaria del Centro Zoosanitario licitada en 106.000 euros lunes 12 de julio de 2021 , 22:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con este contrato el Consistorio pretende seguir mejorando la asistencia veterinaria de los animales allí alojados, avanzar en la adopción y continuar con la implantación del sistema CER/S





El Ayuntamiento de Almería ha aprobado hoy, en Junta de Gobierno Local, el inicio del expediente de contratación de los servicios de asistencia veterinaria del Centro Zoosanitario de Almería. El presupuesto de licitación para este servicio es de 106.480,00 euros, IVA incluido, y el plazo de vigencia del contrato será de un año, prorrogable por un año más. La propuesta incluye la aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la contratación de estos servicios mediante procedimiento abierto.



La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ha explicado que mediante este contrato se pretende “seguir garantizando la asistencia veterinaria de los animales alojados en el Centro Municipal Zoosanitario, realizar las actuaciones veterinarias necesarias para ceder en adopción los animales abandonados en el Centro Municipal Zoosanitario así como continuar con la implantación del sistema CER/S captura, esterilización y retorno o suelta en gatos abandonados que habitan habitualmente en la vía pública”.



Un contrato “necesario” para la prestación de un servicio que “sigue creciendo” impulsado desde la actuación municipal, como ha explicado Cobos. En este sentido, no solo ha puesto en valor la “utilidad” que presta el Centro atendiendo a todo tipo de animales que acaban en este centro y ahora, también, con la implantación del sistema CER/S para el control de los gatos. También ha recordado los diferentes programas que se han puesto en marcha en estos últimos años reforzando la adopción de animales (721 adoptados en 2020 a través del centro municipal) o la atención que se brinda desde estas instalaciones a diferentes colectivos de la sociedad almeriense en la organización de talleres en favor de la inclusión, como es el caso de la Asociación ANDA. Mejoras de instalaciones Del mismo modo, ha recordado el compromiso municipal en la mejora de las instalaciones con la ejecución de obras de ampliación que han supuesto una inversión global de 110.000 euros, todo ello en el objetivo de una adecuada y mejor atención de los animales que llegan a estas instalaciones y del personal que trabaja y atiende diariamente este recinto”, ha recordado Cobos.



Precisamente, a finales de la semana pasada, a través del área de Urbanismo e Infraestructuras, el Ayuntamiento de Almería recepcionaba las obras de la segunda fase cuya ejecución ha permitido llevar a cabo mejoras en la puerta de acceso, la colocación de jaulas en el nuevo espacio ampliado para la ubicación de canes, la dotación de bebederos, la construcción de zonas de almacén, la instalación de agua a presión, gateras con poyetes y escalones para reposo, el tratamiento de regularización y antiescalabilidad del muro trasero, dificultando cualquier intento de acceso al recinto, así como la reparación y colocación de alumbrado.



Otros acuerdos

Entre los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno destacar también la licitación del contrato para el suministro de ochenta ordenadores de sobremesa, por importe de 71.372, 82 euros.



Igualmente, se ha aprobado la prórroga, por el periodo de un año, de la vigencia del convenio específico de colaboración entra la Universidad de Almería y el Ayuntamiento de Almería para la realización de actividades de formación continua y postgrados propios, dirigido en este caso a la organización de un curso de experto en management digital (que servirá como formación troncal) y dos cursos de especialización: en business web y en normativa y práctica jurídica en entornos digitales.



Por último, significar la aprobación de los convenios a suscribir con las asociaciones 'Itaca', 'Amigos del Alzheimer y otras demencias' y 'Enseñando a vivir', para la concesión de subvenciones directas en la prestación de servicios sociales a través de diferentes programas impulsados por estos colectivos.

