Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería La Asociación ‘Almería para todos’ entrega sus segundos premios viernes 17 de marzo de 2023 , 07:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Entre otros galardones, los ‘latinoalmerienses’ han distinguido el respaldo institucional de Diputación, Ayuntamientos de Almería y de Huércal, Junta y del Consulado General de Colombia en Andalucía La Asociación de colombianos ‘Almería para todos’ ha celebrado la segunda edición de sus premios con un emotivo acto en el Patio de Luces de Diputación. La Asociación ha reconocido con estos galardones el trabajo realizado por personas, instituciones, asociaciones, empresas, profesionales y medios de comunicación a favor de la integración social de los nuevos vecinos de la provincia de Almería. El objetivo de ‘Almería para todos’ con esta iniciativa reside en reconocer socialmente a todas aquellas personas y entidades que “ensalzan el valor de la diversidad como característica estrcutural de las sociedades modernas”. La Asociación ha entregado premios en diferentes categorías: Ámbito institucional, Social, Profesional, Medios de Comunicación, Empresarial, De Honor y, además, entregaron diplomas al voluntariado social. En el ámbito institucional fueron premiados el consulado general de Colombia en Andalucía, los ayuntamientos de Almería capital y de Huércal de Almería, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha agradecido un galardón que “da sentido a la labor que desde el Ayuntamiento realizamos para que Almería sea una ciudad para todos”. Asimismo, ha puesto en valor que “la diversidad de la capital la hace más abierta más plural y más rica”, a la vez que ha mostrado su compromiso “para seguir trabajando a favor de la integración”. La diputada provincial de Recursos Humanos y Régimen Interior, Ángeles Martínez, ha agradecido el trabajo que ‘Almería para todos’ emprende en toda la provincia y ha mostrado el compromiso de la institución con su causa: “Sois un ejemplo del carácter acogedor e integrador de la sociedad almeriense donde recibimos a todo el mundo con los brazos abiertos. Hemos sido durante muchos años tierra de emigrantes y sabemos por nuestros antepasados lo difícil que es emprender un proyecto de vida lejos de casa. Sois unos almerienses más independientemente del país donde hayáis nacido. Porque desde el momento en el que entráis en nuestra sociedad aportando vuestro talento, esfuerzo y compromiso os convertís en uno más de nosotros, en parte de esa gran familia que se llama la provincia de Almería”. La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, ha querido poner en valor “el trabajo tan destacado que desarrolla la Asociación de Colombianos de Almería por la integración de todo el colectivo, así como del fomento de la convivencia y en pro de la multiculturalidad”. Además ha agradecido a esta entidad el reconocimiento otorgado a la Junta de Andalucía y les ha animado a seguir desarrollando esta importante labor de concienciación del fenómeno migratorio en una tierra de acogida como es Almería” El teniente de alcalde de Huércal de Almería, Manuel José Abad, ha asegurado que “en el Ayuntamiento de Huércal de Almería llevamos ya bastantes años colaborando con la asociación, fomentando cursos y talleres de empleo o actividades culturales, con el fin de ayudar desde nuestra posición a la integración del colectivo latinoamericano en nuestro municipio”. La presidenta de la Asociación ‘Almería para todos’, Yaddy González, ha felicitado a todos los premiados y ha precisado que “este año ¡cumplimos 17 años al servicio de los Latino Almerienses y su plena integración! Años en los que hemos contribuido al engrandecimiento de esta tierra. Esta convocatoria de los premios, después de 8 años, es una iniciativa destinada a concienciar a la población almeriense sobre el fenómeno migratorio y fomentar la interculturalidad, el respeto a la diversidad cultural y étnica que favorecen el arraigo y la inserción social de los nuevos vecinos, sensibilizando positivamente a la sociedad Almeriense hacia el fenómeno migratorio”. El acto se cerró con la actuación del médico, cantautor y director del grupo de Teatro Chéver,e Ramón Franco Reins. Relación de premiados: A MBITO INSTITUCIONAL AL CONSULADO GENERAL DE COLOMBIA EN ANDALUCIA

Es una información de noticiasdealmeria.com:..

