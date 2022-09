Capital La bandera de la ciudad de Almería desfilará en Nueva York sábado 24 de septiembre de 2022 , 12:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa entrega una bandera de Almería al colectivo IPA de Policía y Guardia Civil, que desfilará en Nueva York por el Día de la Hispanidad La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha recibido a representantes de la agrupación almeriense de la Asociación Internacional de Policía (IPA), formada por agentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía, que el próximo 9 de octubre desfilará por la Quinta Avenida de Nueva York para celebrar el Día de la Hispanidad. La primera edil ha hecho entrega de una bandera de la ciudad que acompañará a la delegación en su recorrido por Norteamérica. Vázquez ha trasladado a Miguel Sánchez y Miguel Ángel Mas, presidente y secretario de IPA Almería, que “es un honor que podáis llevar el nombre de nuestra tierra por el mundo y lo hagáis en una cita tan importante con repercusión a nivel internacional”. Asimismo, la alcaldesa les ha transmitido “el cariño y el apoyo de los almerienses en esta experiencia que, a buen seguro, va a ser enriquecedora”. El Desfile de la Hispanidad cumple su edición 56 tras dos años de parón obligado por la pandemia y reunirá a 21 países que mostrarán su folclore y su cultura, una cita que congrega a miles de personas a lo largo de una de las calles más señeras de Nueva York, como es la Quinta Avenida. En este caso, la agrupación almeriense de IPA participará en la comitiva española, que discurrirá por Manhattan y monumentos emblemáticos como la Catedral de San Patricio o la Plaza Rockefeller. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.