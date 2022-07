Almería La boya de Cabo de Gata registra su récord de temperatura del agua con 27,9 grados viernes 29 de julio de 2022 , 17:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La boya de Cabo de Gata (Almería), integrada en la red exterior de Puertos del Estado, midió 27,93 grados en la temperatura del mar Mediterráneo el pasado 25 de julio. El registro, dado a las 17,00 horas, supone batir el récord absoluto de medida de temperatura del agua desde el año 2001. Según ha informado el ente, y debido al persistente calor extremo que está afectando a Europa este verano, la temperatura del agua alcanza máximos de récord en el Mediterráneo Otras dos boyas que Puertos del Estado tiene fondeadas han registrado este año el máximo mensual del mes de junio. Una de ellas ha sido la boya de Dragonera, con datos desde 2009, que registró 29.46ºC el pasado 18 de junio. El máximo absoluto de esta boya se produjo el 31 de julio de 2018 con 31.27ºC. La otra boya ha sido la de Valencia, con datos de temperatura del agua desde 2005, que midió 26.9ºC el 20 de junio. Su récord absoluto, 28.65ºC, se registró el 7 de agosto de 2015. Las tres boyas pertenecen a la Red Exterior de Puertos del Estado y miden la temperatura del agua con un sensor ubicado a tres metros de profundidad. Además, una de las boyas de la Red Costera de Puertos del Estado, la boya de Tarragona, con datos de temperatura desde 2013, ha registrado este año los máximos mensuales de mayo y junio. El día 22 de mayo registró 24.1ºC y el 17 de junio midió 27.8ºC. El récord absoluto de esta boya se obtuvo el 17 de julio de 2013 y fue de 30.5ºC. Las boyas de esta red llevan el sensor de temperatura del agua a 0,5 metros de profundidad. En las demás boyas fondeadas en el Mediterráneo no se han producido récords en las medidas. El calor extremo está siendo muy persistente y quedan varias semanas de verano, por lo que se hará un estudio con posterioridad para ver el impacto que ha tenido durante el verano completo. Puertos del Estado cuenta con una Red Exterior de Boyas en aguas profundas compuesta por 15 posiciones de medida, una Red Costera de Boyas con diez posiciones de medida, una Red de 36 Mareógrafos en toda la Costa Española y una red de Radares de Alta Frecuencia que cuenta con 9 estaciones operativas. Toda la información se recibe en tiempo real en Puertos del Estado, que es quien se encarga de su gestión. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

