La brecha de las pensiones Rafael M. Martos miércoles 26 de julio de 2023 Se habla mucho de la "hucha de las pensiones", de si está llena, vacía, o "mediopensionista", pero a raíz de los datos que ha ofrecido la Seguridad Social sobre la cuantía de estas pagas, lo que resulta incuestionable es la existencia de una brecha, o mejor dicho, de varias brechas. Los trabajadores autónomos son los pensionistas que menos cobran pese a ser quienes más horas trabajan durante su vida laboral, según datos de la Seguridad Social a julio de 2023. Mientras el gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz hablan de trabajar menos horas y cobrar igual, como si la productividad no fuese la clave de todo proceso económico, resulta que eso se puede aplicar allá donde hay horarios, pero un autónomo no tiene horarios ni vacaciones, porque si no trabaja no cobra. Pues eso tiene su reflejo además en ser quienes menos cobran de pensión, como bien sabemos en Almería, que tiene las pensiones medias más bajas de España precisamente porque tiene muchos autónomos, y ya me dirán cuanto tiene vacaciones un autónomo, o cuando ficha para reducir el número de horas trabajadas. Solo quienes no han trabajado en su vida desconocen estos fundamentos básicos. Tras la subida de las pensiones con el IPC aplicada desde principios de año, la pensión media de jubilación aumentó en julio casi un 9,6% interanual, hasta los 1.375,1 euros mensuales. Sin embargo, esta cifra esconde una gran brecha entre los distintos regímenes. En el Régimen General, la pensión media de jubilación ascendió a 1.532,5 euros mensuales, frente a los 915,8 euros al mes del Régimen de Autónomos. Es decir, los autónomos cobran un 40% menos que los asalariados de media, después de trabajar muchas más horas durante una vida laboral normalmente mucho más extensa (y por tanto más cotizada). La brecha diferencial es aún mayor si se compara con otros regímenes especiales. En la Minería del Carbón, la pensión media de jubilación es de 2.681,4 euros al mes y en el del Mar, de 1.523,9 euros. La cuantía media de las nuevas altas de jubilación ascendió en junio de este año (último dato disponible) a 1.391,7 euros al mes. En julio, la pensión media de viudedad se situó en 852,07 euros al mes, con un crecimiento interanual de casi el 9,4%, mientras que la pensión media del sistema, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares), aumentó un 9,6%, hasta situarse a 1 de julio en 1.195,1 euros mensuales. El Ministerio ha informado de que en junio (último dato disponible) la media de resolución de los expedientes ha sido de 9 días en el caso de las pensiones de jubilación y de 13,6 días en el caso de las de viudedad. En este sentido, el Departamento que dirige José Luis Escrivá ha recordado que, por ley, el plazo máximo de resolución es de 90 días tanto para las pensiones de jubilación como para las de viudedad. Pero no solo hay una brecha entre los autónomos y los asalariados. También hay una brecha de género que afecta a las mujeres pensionistas, pero en este caso al menos se hay un complemento compensatorio. Con fecha 1 de julio, 538.856 pensiones percibían el complemento por brecha de género, cuyo objetivo es corregir paulatinamente la diferencia que se produce entre la pensión media que recibe un hombre y la que recibe una mujer. Consiste en una cuantía fija que, tras la revalorización para 2023, asciende a 30,4 euros al mes por hijo. El complemento se aplica desde el primer hijo y hasta un máximo de cuatro y se pide a la vez que se solicita la pensión. Y también hay una brecha territorial que perjudica a los andaluces. Las pensiones de los andaluces son las más bajas del Estado español, y eso se debe a que en Andalucía los trabajos son más precarios, peor pagados, y con mucho falso autónomo, lo que acaba reflejándose en cobrar menos. Según datos del Ministerio, la pensión media en Andalucía es de 1.055 euros al mes, frente a los 1.375 euros al mes del conjunto del Estado. La diferencia es aún mayor si se compara con otras comunidades autónomas como el País Vasco (1.636 euros al mes) o Asturias (1.547 euros al mes). Estas brechas ponen de manifiesto la necesidad de reformar el sistema de pensiones para garantizar su sostenibilidad y equidad, y para evitar que se agraven las desigualdades entre los pensionistas. El gobierno ha anunciado que presentará un plan de reforma antes de fin de año, pero todavía no se conocen los detalles ni el grado de consenso que tendrá con los agentes sociales y políticos.