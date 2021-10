La "brutal" subida de los costes anticipa recortes de producción según COAG

jueves 28 de octubre de 2021 , 12:41h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Se dispara el precio de fertilizantes (+100%), gasóleo (+40%), energía (300%), plásticos (+50%), agua (+30%) y piensos para ganado ( +25%)









l



COAG exige a las principales cadenas de distribución que ajusten márgenes y trasladen el aumento de costes a los precios pagados a agricultores y ganaderos. “La contención de precios al consumidor y el control de la inflación no puede recaer una vez más sobre las espaldas de los hombres y mujeres del campo”.



Ministerio de Agricultura y CC.AA. deben reforzar los controles e inspecciones para garantizar el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria además de orquestar un plan de choque urgente para el sector agrario.



La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) alerta de que la brutal subida de los costes de producción anticipa significativos recortes de producción en el campo español. El alza global en las materias primas y la energía, el colapso en los puertos internacionales y el rally alcista de los fletes marítimos están pasando factura en el sector agrario. En el último trimestre se ha agudizado esta tendencia: se han disparado los precios de los fertilizantes (+100%), gasóleo (+40%-60%), energía (300%), plásticos (+50%), agua (+30%) y piensos para ganado (+25%).



Tanto es así, que colocar hoy en camión de 2.500kg de abono a pie de finca tenía un coste de 4.000 euros en la campaña pasada y hoy esta semana se sitúa entre 8.000 y 10.000 euros. Una parte importante de los cerealistas han renunciado al pre-abonado en la sementera ante la imposibilidad de asumir ese coste. En el caso del regadío en olivar, el incremento de la factura energética ha elevado los costes por hectárea 160 euros, situando el aumento en una explotación media (25 hectáreas) en 4.000 euros respecto al año anterior. En ganadería, la suma del aumento del coste de la alimentación animal y la luz eleva 2.300 euros los gastos en una granja media de 80-100 vacas.



Mientras tanto, la preocupación en el campo crece ante la imposibilidad de trasladar este vertiginoso aumento de costes a los precios de las producciones agrarias. COAG exige a las principales cadenas de distribución que ajusten márgenes y trasladen el aumento de costes a los precios pagados a agricultores y ganaderos. “La contención de precios al consumidor y el control de la inflación no puede recaer una vez más sobre las castigadas espaldas de los hombres y mujeres del campo. Las primeras subidas que se están dando en punto de venta, sobre todo en cárnicos, no están teniendo su reflejo en los precios percibidos por los productores. Resulta estratégico mantener nuestro tejido productivo local con vida. ¿Qué hubiese pasado si en estos momentos, con el colapso del transporte marítimo internacional, para llenar las estanterías de nuestros supermercados dependiéramos del exterior?”, ha subrayado Miguel Padilla, Secretario General de COAG.



En este sentido, desde COAG se exige al Ministerio de Agricultura que se refuercen los controles e inspecciones para garantizar el cumplimiento de la Ley de Cadena Alimentaria. “Tenemos una normativa que obliga a que los agricultores y ganaderos perciban un precio que cubra como mínimo los costes. Animamos a todos los productores a que se pongan en contactos con nuestras oficinas ante cualquier indicio de infracción para poder cursar la denuncia correspondiente ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA)”, ha indicado Padilla. Asimismo, desde esta organización se reclama a Gobierno y Comunidades Autónomas un plan de choque urgente para el sector agrario que recoja medidas de apoyo vía rebajas fiscales y ayudas directas.