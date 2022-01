Almería La Cámara de Comercio de Almería es un nuevo Punto Violeta martes 18 de enero de 2022 , 17:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El subdelegado del Gobierno y el presidente de la Cámara han presentado hoy la iniciativa. El Punto Violeta garantiza un lugar seguro para las víctimas, donde pueden recibir información y acompañamiento si lo necesitan El subdelegado del Gobierno, Manuel de la Fuente y el presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Parra, han presentado hoy la adhesión de la institución cameral al Punto Violeta, un instrumento promovido por el Ministerio de Igualdad para implicar al conjunto de la sociedad en la lucha contra la violencia machista y extender, de forma masiva, la información necesaria para saber cómo actuar ante un caso de violencia contra las mujeres. A través de la Cámara, las empresas tendrán información sobre los Puntos Violeta, con el fin de que, de forma paulatina, la iniciativa se extienda por toda la provincia. Según ha explicado De la Fuente, esta iniciativa “supone un cambio de enfoque en las políticas públicas de atención a las víctimas. Estamos ante un problema público que hay que dimensionar en la esfera pública. Se trata de mandar un mensaje a las mujeres que están sufriendo una situación de maltrato para decirles que no están solas”. La iniciativa consta de tres puntos principales. Por un lado, busca implicar a toda la sociedad en la lucha contra la violencia machista. Por otro quiere acercar la información de los servicios integrales a las víctimas a través de su entorno. Finalmente, tiene como objetivo facilitar información sobre cómo actuar ante un caso de violencia machista a establecimientos, entidades, empresas, organismos públicos. Esto se pretende llevar acabo a nivel práctico con tres tipos de materiales. En primer lugar, una 'Guía Punto Violeta' para actuar frente a la violencia machista. La guía contiene información sobre cómo actuar ante un caso de violencia machista del entorno de cualquier persona, así como con recursos para las propias víctimas, así como información sobre qué es la violencia machista, sus diferentes manifestaciones, y cómo detectarla. En segundo lugar, con materiales para establecimientos, entidades, empresas y organismos públicos, como carteles y adhesivos con un código QR vinculado a la ‘Guía Punto Violeta’ para actuar frente a la violencia machista, garantizando que ese espacio es un lugar seguro para las víctimas, donde pueden recibir información y acompañamiento si lo necesitan. “El mensaje es muy claro: las mujeres no están solas y la sociedad quiere ayudar a que esta lacra desaparezca”, ha asegurado el presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Parra. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

