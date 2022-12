Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital La Cañada acota su Centro Comercial Abierto sábado 17 de diciembre de 2022 , 20:41h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia A propuesta de la Asociación de Comerciantes y Profesionales de La Cañada, con casi un centenar de asociados, la Junta de Gobierno Local aprueba la delimitación del espacio que alcanza casi una quincena de calles La Junta de Gobierno Local ha otorgado hoy el visto bueno a la delimitación territorial de la zona propuesta por la Asociación de Comerciantes y Profesionales de La Cañada como Centro Comercial Abierto. “Es este un paso previo de acuerdo al procedimiento para la obtención del reconocimiento como Centro Comercial Abierto por parte de la Junta de Andalucía, cumpliendo los requisitos que se requieren según la a Orden de 6 de Julio de 2.021, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en fecha de 13 de julio de 2.021”, ha explicado la portavoz municipal, Ana Martínez Labella, en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno celebrada hoy viernes y presidida por la alcaldesa, María del Mar Vázquez. De acuerdo a la anterior orden, podrán promover el reconocimiento como Centro Comercial Abierto de Andalucía de una determinada área urbana aquellas entidades, legalmente constituidas bajo cualquier forma jurídica, que agrupen empresas que realizan una oferta comercial, de servicios ocio o cultura. Igualmente establece entre otros, como requisitos mínimos, que el proyecto de Centro Comercial Abierto cuenta al menos cincuenta entidades asociadas a la entidad promotora dentro del área delimitada del mismo, “un requisito que cumple en este caso la Asociación de Comerciantes y Profesionales de La Cañada, con 97 establecimientos asociados”, ha explicado Martínez Labella La propuesta de delimitación de zona como Centro Comercial Abierto a la que se da el visto bueno engloba de Carretera de Níjar, número 9 a Carretera de Níjar número 311; Plaza Antonio de Torres; calle Huerta Oliver; calle David de la Cañada; calle San Urbano; calle Playa de la Cañada; calle Ramón Barroeta; calle de Andalucía; calle La Noria; calle Aurora; calle Real; calle Sierra de las Estancias y calle Rigoberta Menchú. Martínez Labella ha recordado que “la competencia para la obtención del reconocimiento, tal y como dispone el artículo 16 de la mencionada orden, corresponde a la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de comercio, contando previamente con el visto bueno del órgano de participación en materia de comercio del Ayuntamiento y debiendo estar incluida en los estatutos de la entidad gestora del mismo”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

