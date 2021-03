Capital La Cañada recibe nuevamente el operativo especial de limpieza intensiva miércoles 31 de marzo de 2021 , 19:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Una quincena de vías se verán afectadas el domingo, día 4, por el dispositivo, delimitado el ámbito de actuación por las calles Ajedrea y Carretera Sacramento





Concluidos los trabajos desarrollados en el barrio de Torrecárdenas y de acuerdo con el cronograma establecido por el Área de Sostenibilidad Ambiental y la empresa concesionaria, 'Entorno Urbano', el dispositivo de limpieza intensiva retoma su planificación sobre el barrio de La Cañada, hasta donde el próximo domingo se desplazará todo el operativo para continuar allí las labores que ya han ocupado, en esta barriada, dos jornadas anteriores, los pasados 7 y 14 de marzo.



En los días previos a estos trabajos, la concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ha incidido en la “necesaria colaboración ciudadana para el buen desarrollo de las labores previstas, retirando en los horarios señalados los vehículos aparcados sobre la calzada. Solo de esta manera, el trabajo que se planifica en este operativo resulta del todo efectivo”.



Entendiendo las molestias que supone la petición de retirar los vehículos para facilitar la limpieza de calles y espacios públicos, ha insistido Cobos en su “necesidad” para un trabajo “más rápido y efectivo”, de forma que cuanto antes pueda recuperarse la normalidad sobre la zona, tanto en lo que se refiere a la posibilidad de aparcamiento como a la circulación de vehículos por las calles afectadas.



El ámbito de actuación del dispositivo para el próximo domingo, día 4, se encuentra delimitado por las calles Ajedrea y Carretera Sacramento. La relación de calles afectadas es la siguiente:







· Carretera Sacramento (Desde Carretera de Níjar hasta Cruz de Martos)



· Calle Ajedrea



· Calle Arcadia (Desde Carretera Sacramento hasta calle Ajedrea)



· Calle Berraza



· Calle Atarfe



· Calle Barrilla



· Calle Paco el Cubano



· Calle Argadillo



· Calle Plaza Verde



· Calle Manantial



· Calle Candilillo



· Calle Brasera



· Calle Aromo



· Calle Celindos



· Calle Anna Paulova







Las tareas del operativo de limpieza intensiva incluyen barrido mixto, baldeo intensivo, quitamanchas y ‘quitachicles’, junto a la participación de operarios y la maquinaria habitual empleada en estas labores. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.