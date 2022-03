Capital La cocina belga llena de sabor el Mercado Central jueves 31 de marzo de 2022 , 10:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los chefs Koen Waegeman y Joaquín Sánchez elaboran tres recetas distintas en el Espacio Gastronómico El Espacio Gastronómico del Mercado Central de Almería ha acogido este jueves el último showcooking del mes de marzo ante la asistencia de multitud de almerienses que, aprovechando sus compras diarias, han decidido asistir a esta demostración culinaria. En esta décimo octava cita de las 20 programadas por la Escuela de Hostelería y Turismo Innova, en colaboración con el Área de Promoción del Ayuntamiento, los chefs Joaquín Sánchez Morales y Koen Waegeman han elaborado tres recetas distintas y variadas. Los cocineros del establecimiento ‘La Cabaña Belga’, con sede en Aguadulce, han basado su demostración en platos que sirven en este negocio con claros tintes belgas. En primer lugar, ambos chefs han preparado un ‘estofado al estilo flamenco’. Para ello, los cocineros han utilizado carne, pimienta, harina, sal, mantequilla, sidra, cebollas, azúcar moreno, tomillo, laurel y cerveza. Acto seguido, han elaborado unas ‘Envidias al horno con jamón york y salsa bechamel gratina. Para ello, tanto Joaquín Sánchez como Koen Waegeman han usado envidias, queso, ajo, leche, sal, jamón de york, cebolleta, harina, aceite de oliva y perejil. Para finalizar, se ha cocinado un ‘Sayayón de cerveza de cereza’, cuya receta ha sido conocida por todos los asistentes al evento culinario. Cabe recordar que a los showcookings pueden asistir todas aquellas personas que lo deseen y se hayan inscrito previamente a través de un formulario de forma gratuita. Para información y reservas, pueden hacerlo en el 950265512 o a través de la web www.innovahosteleriayturismo.com. Así pues, la siguiente cita será dentro de dos semanas en horario de 10:30 a 12:30 horas en el Espacio Gastronómico del Mercado Central de la capital almeriense. La finalidad de esta actividad es conseguir que los usuarios de este programa conozcan las recetas culinarias de nuestra ciudad, así como la implementación de las mismas en sus cocinas, utilizando para ello principalmente productos frescos de la tierra. Esta actividad está subvencionada por Plan Turístico de Grandes Ciudades de Almería, con fondos de la Junta de Andalucía (Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local) al Ayuntamiento de Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.