Capital La cocina más inclusiva triunfa en la Jornada Gastronómica del Mercado Central jueves 11 de noviembre de 2021 , 12:58h

Las asociaciones de personas con discapacidad protagonizan la actividad con productos del mar



La undécima Jornada Gastronómica del Mercado Central ha vuelto a poner de manifiesto que la cocina tiene más sabor cuando se trata de inclusión. Precisamente, el encuentro de este miércoles ha estado protagonizado por Piedad Montoya y Ana Redondo, de la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) de Almería.



Las personas invidentes de diferentes asociaciones de discapacitados han participado en esta actividad que está organizada por el Área de Promoción del Ayuntamiento de Almería y cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial. Se trata de una iniciativa que se viene desarrollando desde junio y se extenderá hasta finales de año.



Los productos del mar han sido los alimentos principales en las dos recetas que se han preparado. La mañana ha comenzado con la elaboración de unos garbanzos con pulpo en los que ha primado la sencillez y el sabor. De hecho, este plato destaca por su sencillez en el desarrollo y su gran resultado. Cebolleta, pimientos verdes y rojos, garbanzos cocidos, patas de pulpo cocidas, un poco de vino blanco, pimentón y un caldo son suficientes para cubrir las expectativas.



La jibia en salsa con patatas ha sido la segunda elección. Otra receta en la que confluyen facilidad de preparación y sabor intenso para disfrutar en las estaciones más frías del año. A la jibia y las patatas también se han unido pimientos rojos y verdes, cebolla, ajo, dos hojas de laurel, pimentón y aceite de oliva para culminar este delicioso plato.



Tras finalizar, los participantes han podido degustar las dos recetas y explorar los detalles de la gastronomía almeriense. Por otra parte, las jornadas continuarán el próximo 26 de noviembre con una sesión de comida saludable dedicada a colegios. Las inscripciones pueden realizarse a través de la web https://www.innovahosteleriayturismo.com/jornadas/

