La Comisión para combatir el fraude en el deporte y las apuestas empieza sus trabajos de 2021 jueves 04 de marzo de 2021 Su Pleno ha presentado una guía que fomentará el intercambio de datos para prevenir y evitar el amaño de competiciones deportivas en España El miércoles 24 febrero tuvo lugar la primera reunión del año del Pleno de la conocida como CONFAD por sus siglas, o Comisión Nacional para combatir la manipulación de competiciones deportivas y el fraude en las apuestas. Celebrada de manera virtual dadas las circunstancias y presidida por Joaquín de Arístegui, actual Director General del Consejo Superior de Deportes (CSD), en la sesión se hizo pública la "Guía para el diseño e implementación de canales de transmisión de información relativa a amaños en el deporte profesional español" Con la guía se persigue establecer canales de comunicación que sean seguros, y que estén siempre a disposición de cualquier persona que desee proporcionar información o datos que puedan ser relevantes en relación con alguna manipulación de partidos o competiciones deportivas. Aunar esfuerzos en aras de erradicar tongos El Pleno de la CONFAD también ha aprobado por unanimidad recomendar a toda organización o entidad que tenga intereses o conexiones con el mundo del deporte y las apuestas, como por ejemplo las casas de apuestas con licencia en España, la adopción de este tipo de canales y el compromiso con su difusión, particularmente el Consejo Superior de Deportes. Asimismo, la Subdirección de Inspección de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), entidad que regula la industria del juego y apuestas en España, ha presentado una actualización de los análisis en marcha sobre los riesgos de criminalidad y fraude asociados al negocio de las apuestas. Durante la sesión, diferentes miembros de la CONFAD – tales como la Guardia Civil, Policía Nacional, LaLiga, la Asociación de Futbolistas Españoles, y las Reales Federaciones Españolas de Fútbol y Tenis – presentaron a los asistentes algunas de las iniciativas que tienen en marcha, principalmente en los campos de la prevención, formación y divulgación. Se hizo énfasis en que conocer estas iniciativas y las buenas prácticas implementadas por las distintas entidades, que ya están trabajando activamente en el terreno, es clave para detectar puntos de mejora en la lucha contra la manipulación y el fraude en el deporte nacional. Un trabajo de dos años por la limpieza en el deporte La Comisión Nacional para combatir el fraude y la manipulación de las competiciones deportivas se conformó en julio de 2019, como órgano colegiado adscrito al Ministerio de Hacienda, para posibilitar un canal de diálogo y cooperación entre autoridades públicas, organizaciones deportivas y representantes del sector. La finalidad última de la CONFAD es que esta vía de comunicación abierta entre las distintas partes contribuya a prevenir y combatir la manipulación de competiciones deportivas y el fraude en las apuestas en España, por medio de una actuación coordinada entre todos sus integrantes.

