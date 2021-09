La consejera participa en la clausura de las XVIII Jornadas Trabajo y Seguridad Social

sábado 25 de septiembre de 2021 , 10:20h

La consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha participado en el acto de clausura de las XVIII Jornadas Trabajo y Seguridad Social, celebrado en el Palacio de Congresos de Aguadulce en Roquetas de Mar (Almería), y organizadas por el Colegio de Graduados Sociales de Almería. También han asistido la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, y el delegado de Empleo, Emilio Ortiz.



Durante su intervención, Rocío Blanco ha felicitado al Colegio de Graduados Sociales de Almería por sus casi 40 años de trayectoria y por organizar unas jornadas que dan respuesta a una necesidad: contar con profesionales formados y especializados en los ámbitos socio-laboral y empresarial, así como en las áreas de organización del trabajo y de la prevención de riesgos laborales.

La consejera ha subrayado que la situación de emergencia sanitaria provocada por la covid-19 ha sometido a una intensa prueba de esfuerzo al ordenamiento jurídico, en su conjunto, y al Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en particular, y ha recordado que "si hay un campo en el que el derecho no solo es la norma, sino la interpretación que los tribunales hacen de la norma, es el campo del trabajo y la seguridad social".



Entre la producción normativa "ingente" motivada por la pandemia, la consejera ha citado aspectos como la flexibilización de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs); la exoneración o bonificación de cotizaciones a la Seguridad Social; medidas extraordinarias para la protección del desempleo y el cese de actividad de personas trabajadoras por cuenta ajena y por cuenta propia; o medidas que facilitan la conciliación o la promoción del trabajo a distancia por citar algunas.



Rocío Blanco también ha recordado que la Administración autonómica también se ha visto "sacudida por toda esta situación", y que ha intenatdo adaptarse a las nuevas situaciones derivadas del futuro laboral que se está dibujando no solo para seguir prestando un servicio público de calidad, sino para atender las necesidades que van surgiendo y "hacerlo además de forma rápida y eficaz, porque solo si la ayuda llega cuando es útil a los ciudadanos tiene utilidad".