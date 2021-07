Capital La del Bobar se convierte en la playa canina más grande de la provincia de Almería sábado 03 de julio de 2021 , 12:44h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal de Promoción, Carlos Sánchez, junto a la edil Carmen Mateos y las delegadas de la Junta Raquel Espín y Aránzazu Martín, visita la zona y anuncia el inicio de los trámites para otra en Costacabana





La ciudad de Almería tiene, por fin, una playa exclusiva para el baño y esparcimiento de los perros. Ubicada en El Bobar, desde la desembocadura del río Andarax hasta la desaladora, se trata de la segunda playa canina de la provincia de Almería y la más grande, ya que cuenta con 25.332 metros cuadrados a lo largo de 950 metros, en los que se incluye una amplia zona de aparcamiento y paseo. “Después de muchos años, gestiones y reivindicaciones, por fin se materializa esta zona acotada que estoy seguro de que tendrá una magnífica acogida tanto entre los almerienses como también entre todos aquellos que vengan a visitarnos con su animal de compañía”, ha señalado el concejal de Promoción de la Ciudad, Carlos Sánchez, quien ha anunciado en su visita a la nueva playa que “estamos trabajando para que esta sea la primera, pero no la única, ya que ya hemos iniciado los trámites para contar con otra en Costacabana”.



Acompañado por las delegadas de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Almería, Raquel Espín y Aránzazu Martín, respectivamente; y la portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Almería, Carmen Mateos; Sánchez ha agradecido que la administración autonómica haya dado la autorización pertinente, este año sí, para poder habilitar esta zona de baño que “creemos que era muy necesaria, ya que cada vez son más los almerienses que tienen un perro como parte de la familia”.



Por su parte, la delegada de Desarrollo Sostenible se ha referido a la importancia de contar con un Plan de Playas que cuenta con el visto bueno de la Junta de Andalucía. Así, Espín ha destacado la colaboración entre administraciones que redunda en el beneficio de los vecinos, y en este caso en particular, que supone que la capital cuente con una playa canina.



Asimismo, Carmen Mateos, quien llevó a Pleno en agosto de 2020 una moción con la iniciativa de una playa canina en el término municipal -propuesta que fue aprobada por unanimidad-, ha manifestado estar "satisfecha", ya que “una de las condiciones que pusimos durante la negociaciones de los presupuestos era que se ejecutasen las mociones que habíamos presentado y se habían aprobado y vemos que están cumpliendo, prueba de ello es que esta playa ya es una realidad”. No obstante, La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento ha añadido que “hemos visto carencias -duchas, papeleras, limpieza- que esperamos se subsanen en las próximas semanas como bien ha dicho Carlos Sánchez".



Con la autorización de la Junta, desde el Ayuntamiento de Almería se va ahora a dotar a esta playa de los elementos necesarios para su correcto mantenimiento, por lo que desde el Área de Sostenibilidad Ambiental que dirige la concejala Margarita Cobos, se procederá a instalar papeleras para las recogida de las heces; así como desde el área de Movilidad y Seguridad, nueva cartelería y señalización.



Cabe recordar que la circulación y estancia de animales de compañía en las playas está prohibido durante el periodo de baño de máxima afluencia, es decir, entre el 1 de junio al 30 de septiembre y durante la Semana Santa. Ahora, también ellos podrán disfrutar de la playa en verano en esta nueva zona exclusiva de El Bobar.



















