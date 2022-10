Es una información de noticiasdealmeria.com Opinión La Desértica y la Magna llenan Almería Juan José Alonso Más artículos de este autor Por sábado 22 de octubre de 2022 , 11:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia

Cuando lea estas líneas probablemente los más de 6.500 participantes en La Desértica, llegados de toda España, se encuentren ya ‘perdidos’ en algún punto del exigente recorrido que discurre por una decena de municipios de la provincia almeriense, con inicio en la capital y finalización en Roquetas de Mar.

La prueba de ultrafondo organizada por el Tercio Don Juan de Austria de La Legión, con base en Viator, se ha convertido en un referente nacional y después de dos años de ausencia por la pandemia ha vuelto con más fuerza para hacernos disfrutar del deporte y también para promocionar Almería y dinamizar la economía local, que no es mala cosa en los tiempos que corren. Y es que La Desértica supone un impacto económico de alrededor de un millón de euros, según datos de la organización, y ha conseguido que los hoteles de la capital o de Roquetas de Mar rocen el lleno, al margen del ambiente que se vive, por ejemplo, en la ciudad de Almería, donde se estima la llegada de unas 10.000 personas ligadas a la prueba, entre deportistas, familiares o amigos. Y no podemos olvidar su carácter benéfico, ya que la recaudación obtenida, una vez descontados los gastos de organización, va destinada a colectivos benéficos. Razones todas ellas más que suficientes como para que el Ayuntamiento de Almería se vuelque con este evento, al igual que, justo una semana después, vamos a hacer con otro de cariz totalmente diferente, pero que también va a llenar Almería. Me refiero a la Procesión Magna que el 29 de octubre va a recorrer las calles de la ciudad durante doce horas con motivo del 75 Aniversario de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, convirtiéndonos en la capital nacional cofrade. Para hacernos una idea de su magnitud, sólo de Andalucía, se esperan que lleguen más de 70 autocares, a los que hay que sumar los provenientes de otras comunidades, algunas tan lejanas como Galicia o Asturias.

En dos fines de semana consecutivos, Almería se sitúa como referente deportivo y religioso y los almerienses tenemos una magnífica oportunidad de mostrar al resto de España nuestra capacidad organizativa y nuestra hospitalidad como anfitriones. ¡Aprovechémoslo!

Juan José Alonso
Concejal del PP en el Ayuntamiento de Almería