La Diputación de Almería celebra sus primeros dos siglos domingo 13 de noviembre de 2022 , 16:51h Escucha la noticia La Institución entrega en un solemne acto en Los Gallardos la Medalla de Oro al periodista Carlos Herrera; de la Cultura a título póstumo a José Guirao, de los Social al oftalmólogo Joaquín Fernández y del Deporte a ‘La desértica’ El Pabellón Municipal de Los Gallardos, en pleno corazón del Levante almeriense, ha acogido la celebración del Día de la Provincia, el acto en el que la Diputación de Almería entrega sus medallas, el reconocimiento más importante de la Institución, a aquellas personas que por su trabajo y talento contribuyen al crecimiento de los 103 municipios y la entidad local menor. En un solemne acto, que ha conducido la periodista Verónica Ruiz, el presidente de Diputación, Javier A. García, acompañado por el alcalde de Los Gallardos, Francisco Reyes, y las corporaciones provincial y local, ha entregado las medallas del Día de la Provincia, tal y como se aprobó por unanimidad en el pasado Pleno del 28 de octubre: del Deporte a ‘La Desértica’; de lo Social al oftalmólogo Joaquín Fernández; de la Cultura, a título póstumo a José Guirao y la de Oro al periodista Carlos Herrera. El presidente de Diputación ha puesto de relieve la efeméride “tan especial” que celebra la provincia este año con el bicentenario de la Institución y la creación de la provincia, y que “hoy podamos celebrar sin restricciones este acto para festejar nuestro almeriensismo como tierra cohesionada y comprometida. Como es el municipio de Los Gallardos que representa a la perfección los rasgos identitarios más característicos de toda la provincia y de los pueblos que conforman la comarca del Levante. Una identidad marcada por el continuo afán de superación y la hospitalidad más sincera con quien llega de fuera”. En este sentido, Javier A. García ha remarcado que en estos 200 años de historia la provincia de Almería se ha convertido en uno de los lugares más propicios para el emprendimiento de proyectos empresariales, y ha expuesto datos como el liderazgo en sectores tan estratégicos como la agricultura, la piedra natural o el turismo, y otros indicadores como el alto número de autónomos o las más de 44.500 empresas que hay en Almería. En cuanto a las Medallas, el presidente ha subrayado su gran aportación a la sociedad almeriense en cada una de las esferas a la que pertenecen. A La Desértica por fomentar el binomio deporte turismo en la provincia; a Joaquín Fernández por su solidaridad con quienes más la necesitan; a José Guirao por el “insondable” legado que ha dejado en el mundo de la cultura y a Carlos Herrera por “reivindicar tus raíces almerienses y contagiar en cada uno de tus programas la pasión por disfrutar de la vida”. Por último, el presidente se ha despedido al recordar que “hoy celebramos nuestras raíces, nuestra forma de ser y el almeriensismo que nos une, que la Diputación de Almería seguirá velando por la prosperidad de nuestros pueblos y la igualdad de oportunidades Gracias a nuestras medallas de 2022 por demostrarnos lo agradecidos que debemos estarle al destino por haber puesto nuestras vidas en los senderos de una tierra tan maravillosa como Almería”. Los Gallardos, municipio anfitrión Por su parte, el alcalde anfitrión, Francisco Reyes, ha agradecido al presidente la elección de Los Gallardos para celebrar el Día de la Provincia: “Me siento muy orgulloso de que nuestro pueblo sea capital de forma excepcional de la provincia. Gracias por elegir nuestro pueblo presidente, somos un municipio joven del Levante con una situación estratégica y privilegiada; así como una gran historia y tradiciones que os invitamos a conocer”. Además, ha resaltado el gran patrimonio humano de Los Gallardos que contribuye a hacer pueblo: “Los gallarderos y gallarderas construyen Los Gallardos y son nuestro tesoro más importante”, ha asegurado al tiempo que ha recordado que el Auto Sacramental de Los Reyes Magos, una tradición ancestral, recibió el pasado año la Medalla de la Cultura en Purchena. Medalla de Oro, Carlos Herrera Y llegó el turno de los homenajeados con la principal distinción que entrega la Diputación de Almería, la Medalla de Oro. La voz de Carlos Herrera es una de las más escuchadas y queridas de toda la historia de la radiodifusión española. Nacido en Cuevas del Almanzora está vinculado al mundo de la comunicación desde 1977 cuando debutó en Radio Sevilla y, después, en Radio Mataró, y siempre ha hecho gala de su almeriensismo. Desde 2004 ha sido líder radiofónico de la mañana, primero en Onda Cero, y desde 2015 con su programa ‘Herrera en Cope’. Entre su largo palmarés de reconocimientos, destacan cinco Premios Ondas. El periodista ha agradecido, emocionado, este reconocimiento que “me llena de orgullo y satisfacción” y ha resaltado que ha podido ser o vivir en muchos lugares, pero ante todo siempre ha reivindicado su tierra: Almería. “Venir es hoy a Los Gallardos es un manotazo de vivencias que me vienen a la cabeza y al sentidero como si un algodón de miel me hiciera cosquillas en el rostro. Volver a la tierra es un vinculo de sangre, es unirme a gente diversa como vosotros que heredáis la tradición de la azada y del plástico, los que planeáis el futuro del granero europeo, los que ponéis a punto una tierra que solo le cabe crecer y multiplicarse”, ha asegurado antes de recitar un bello soneto con los vínculos que le unen a Almería. Medalla de la Cultura La Medalla de la Cultura a título póstumo a José Guirao reconoce el trabajo de uno de los gestores culturales y experto de arte español más importante de nuestro país desde finales del siglo XX y hasta su fallecimiento, el 11 de julio de 2022. Nacido en Pulpí, ha permanecido toda una vida ligada al mundo de la cultura hasta convertirse en ministro de Cultura y Deporte del Gobierno de España entre 2018 y 2020. La distinción la ha recogido su sobrino, Andrés Soler Guirao, ha asegurado que al recibir la noticia del reconocimiento “se me vino encima el peso institucional de mi tío y su inabarcable trayectoria, ya que desempeñó su vida entera a sus vocaciones como gestor cultural y como servidor público que nos ha restado de su presencia en muchas ocasiones. Sus rasgos más característicos son la tenacidad y su compromiso, sin fisuras con la cultura y el patrimonio cultural, así como con sus orígenes humildes”. Medalla de lo Social La Medalla de lo Social para Joaquín Fernández, director médico de Qvision, valora su esfuerzo por mejorar la salud visual de miles de personas, y llevar su solidaridad a iniciativas que apuestan por el talento de nuestros jóvenes a través de sus becas de formación. Fernández es uno de los especialistas más prestigiosos del mundo en presbicia y cataratas, y lleva el nombre de Almería ligado a la solidaridad por todo el mundo a través de la Fundación Elena Barraquer. Al recoger la medalla Joaquín Fernández ha asegurado que es un “absoluto orgullo” compartir este premio y ha recordado lo emocionante que fue recibir la noticia por parte del presidente mientras estaba en un congreso en Ciudad de México. Además, ha compartido su experiencia como patrono de la Fundación Elena Barraquer y las cuatro expediciones que han realizado y las más de 1.000 personas operadas en una semana que han recobrado la vista, así como las historias de personas que han recuperado la vista y han hecho realidad sus sueños gracias a las becas Qvisión que se pensaron junto al presidente de Diputación. Medalla del Deporte Con solo cuatro ediciones, ‘La Desértica’, organizada por La Legión con el apoyo de toda la sociedad almeriense, se ha convertido en una de las pruebas de ultrafondo más prestigiosas de toda España, cumpliendo el objetivo de La Legión de estrechar los lazos con la ciudadanía. En su última edición, celebrada el pasado 22 de octubre, La Desértica ha batido sus mejores datos con la participación de más de 6.500 deportistas. La Medalla del Deporte la han recogido el general Melchor Marín Elvira, jefe de la Brigada Rey Alfonso XIII de La Legión, y el coronel Enrique Gomariz Devesa, presidente del Club Deportivo La Desértica. Gomariz ha agradecido un reconocimiento que reciben “con gran honor” y ha asegurado que en el apasionante reto que es La Desértica “todo se ha alineado para que se convierta en realidad y en todo un éxito”. En este sentido, ha asegurado que ha sido “crucial” para el éxito de esta prueba, a pesar de su juventud, ha sido “el apoyo sin fisura de las instituciones, con Diputación a la cabeza, así como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, junto a la gran acogida de los almerienses, que nos ha obligado a dar lo mejor de nosotros mismos”. A lo largo del día se han vivido otros momentos emocionantes, como el izado de la bandera de Almería y el descubrimiento de la placa conmemorativa que se han llevado a cabo en la zona exterior del Pabellón antes del inicio del acto. La ceremonia de entrega estuvo amenizada por la música del Quinteto de cuerda Diesis, que interpretó piezas de Mozart y Haendel, y los himnos de Andalucía y España que se escucharon al final fueron interpretados por la Agrupación Musical Ben – Beder de Los Gallardos y Bédar. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

