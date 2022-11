Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar La EDM 301 Team brilla con seis medallas en el Campeonato de Andalucía de Taekwondo jueves 17 de noviembre de 2022 , 20:35h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La cita, que se celebró recientemente en el Pabellón Municipal de El Toyo, reunió a 160 participantes de la comunidad autónoma Almería ha vuelto a brillar en una cita autonómica. Con la celebración del Campeonato de Andalucía Junior en la capital, en concreto, en el Pabellón Municipal de El Toyo, se dieron cita unos 160 participantes procedentes de la comunidad autónoma en un evento que era clasificatorio para el Nacional Junior. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, asistió a la cita para comprobar el estado de la disciplina en la capital y, allí, coincidió con Mónica Palomo, coach del club y delegada provincial de la Federación. De este modo, felicitó “a los participantes almerienses por sus resultados obtenidos, es un orgullo ver como la cantera base sigue creciendo y, en el taekwondo, demostráis el buen nivel”. En concreto, la escuela deportiva municipal de taekwondo, Club 301 Team, participó con ocho deportistas que realizaron un gran trabajo sobre el tapiz y lucharon hasta el final por lograr buenos resultados. Este trabajo dio sus frutos y consiguieron seis medallas que se desglosan de la siguiente forma: dos oros, tres platas y un bronce. Irene Rodríguez, obtuvo el oro; Ana Rodríguez, oro. Mientras que las medallas de plata las consiguieron Fran López, Ainhoa Moya y Esther Alonso. Por último, la medalla de bronce fue para Silvia Hernández. Pese a que los alumnos de la escuela, Carlos Lara y Adrián Sánchez no consiguieron medalla, su trabajo fue impecable. Asimismo, por segundo año consecutivo, el equipo femenino se proclamó Campeón de Andalucía por Equipos. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

